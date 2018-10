¿Son Mecano homófobos? ¿Se ha desorbitado el debate? Las redes arden de nuevo María, una participante de «Operación Triunfo», que entiende que «eran otros tiempos», ha pedido cambiar la expresión «mariconez» de la canción «Quédate en Madrid» que le tocaba cantar

ABC

La historia y el contexto son sencillos de explicar. El regreso de «Operación Triunfo» a TVE ha venido de la mano de una nueva generación de cantantes que se han educado con mayor integración y respeto de la diversidad, y el programa ha sido aplaudido por esta especie de educación en valores tolerantes a la ciudadanía. Pero ahora ha estallado un caso que tiene al personal debatiendo en la redes sobre algo bien curioso a estas alturas: ¿son Mecano homófobos? La respuesta a esto es que no, pero una letra de una canción ha generado enorme polémica.

María, una de las participantes en el «reality», tenía que cantar la canción «Quédate en Madrid» y pidió cambiar la palabra «mariconez» porque le parecía «un insulto homófobo». «Entiendo que eran otros años...», dijo, aunque la cosa derivó en una petición real a la propia Ana Torroja, jueza del talent, que al parecer se dice que accedió. «He dicho que no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófobo, y han dicho que nos dejan que lo cambiemos y digamos gilipollez», contaba a su compañera Marilia.

Sin embargo, no fue así y la propia Torroja estalló en el inicio de un debate que ha encendido a las redes sobre si es homófoba esa letra o no. La cantante y jueza del talent decía: «Yo no he autorizado a nadie a cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin el permiso del autor».

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Además, Torroja asegura que «Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer», y señala que «no confundamos insulto homófobo, con expresión coloquial».

Como fácilmente se adivina por lo señalado por las protagonistas, el debate va por ahí: esa expresión es homófoba o era fruto de su tiempo no hay que llevarse las manos a la cabeza y reescribir la letra de todas las canciones que incurran en algo hijo de su época. Y así, se han manifestado la masiva cantidad de tuiteros que han entrado al trapo de la controversia y que pasamos a recopilar. Aquí va una selección de los distintos argumentos.

Bravo por el cambio en la letra de Mecano, mariconez es término homófobo. Queda mejor gilipollez. — Isabela Caotica (@CaoticaIsabela) 13 de octubre de 2018

Algo bueno está pasando en este país cuando son las jóvenes las que se niegan a cantar en una canción un insulto homófobo como “mariconez”. Muy bien por María #OTNoAlaHomofobiahttps://t.co/YBj0KsHs5O — Joan Mena Arca (@joanmena) 12 de octubre de 2018

Sobrepasando el absurdo. Una chiquilla que va a durar diez minutos en el mundo de la música cambiando la letra de una canción de Mecano de 1988 porque le chirría decir “mariconez”. Una canción de José Mª Cano que,por cierto,es una delicia musical. #Mecanohttps://t.co/zEnkhESvRE — Álvaro Bravo (@alvarobravo87) 13 de octubre de 2018

Que se acuse de homófobo a Jose María Cano, a Ana Torroja y a Mecano en general, que fueron de los primeros en atreverse a cantar de homosexualidad en este país, tiene cojones. — Álex sin rumbo (@Alex_4563) 13 de octubre de 2018

Que algo se escribiese sin mala intención y en cierta época no la hace menos adecuada HOY. Cuando en esa canción se dice "mariconez" se está vinculando lo cursi, lo sensible, con la palabra MARICÓN. Es una expresión homófoba, por mucho que tú no lo seas o q no fuera tu intención. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 12 de octubre de 2018

A ver, señoras, que el debate no es si te ofende o no Mariconez, si Mecano es o era homófobo. Esto viene de quitar de nuestro lenguaje cosas que dicen cosas malas sobre lo que somos y son aceptadas porque son de otro tiempo. #MariaFavorita#mariconez — Senyor Hache 🐻🏳️‍🌈🖋📐 (@senyorhache) 14 de octubre de 2018

Yo soy uno de esos que sentía un pellizco cuando oía la canción, el disco me encantaba pero la canción la saltaba Cantar la canción diciendo #mariconez no te hace homófobo pero tampoco impide que #mariconez deje de ser un insulto homófobo #QuedateEnMadrid#microhomofobia#Mecano — Tomi Chumino (@TChumino) 13 de octubre de 2018

A mi que me digan en 2018 que mecano es homófobo es para reírse. Pero bueno, parece que ahora todo ofende. — fran (@marleyhouse92) 12 de octubre de 2018

PERO COMO VA A SER HOMOFOBO MECANO SI COMPUSIERON STEREOSEXUAL #OTDirecto12OCT — Beíña Lemos (@soncheuntoxo) 12 de octubre de 2018

Entiendo que no le guste que cambien su canción. Pero es que solo es una palabra, no va a ser un cambio radical en la letra. Además que nadie piensa que Mecano sea homófobo (todo lo contrario), pero Ana ha reaccionado como si la gente dijera eso y ha hecho un drama por nada — SALVAR DAMION y FAMOUS FAVORITO (@davicin044) 14 de octubre de 2018

A ver. Lo de la mariconez. Y acabo:

No me ofende.

No me ofenden los que no se ofenden.

No me ofenden los que se ofenden porque otros se ofenden.

No expendo títulos de pollaviejismo ni homofobia.

Yo me limito a aprovechar el jaleo para arrear a Mecano, que nunca me gustó. — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) 15 de octubre de 2018