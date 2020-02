María José Llergo, la sanación de la música La intérprete presenta hoy al público barcelonés su nuevo álbum

Alejandro Escribano Actualizado: 14/02/2020 00:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas María José Llergo, la última revolución flamenca tras Rosalía

María José Llergo ha hecho de su primer álbum, «Sanación», un recorrido por su propio proceso de curación emocional. Escrito por ella misma y producido por Lost Twin, el disco, editado sólo en vinilo y en plataformas digitales, homenajea, en base a detalles sonoros, a sus orígenes andaluces. Voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica.

—Hábleme de «Sanación».

—Es la primera vez que tengo la oportunidad de grabar mis canciones y he aprovechado para curarme un poco. Necesitaba sanarme para poder entregarme a los demás.

—Pero, ¿de qué estaba enferma?

—De mucho dolor que no sabía canalizar a partir de dramas y experiencias que me dolían. Y sigo haciéndolo, llevo toda mi vida canalizando mi dolor a partir de la música. La diferencia es que ahora puedo grabarlo con la calidad que quería.

—¿Qué destacaría del disco?

—Realmente no he querido mostrar nada, sólo sanarme a través de la música. La intención es compartir e inmortalizar cómo hago la música ahora, de una forma sincera y tranquila, nada sofisticada.

—Hay ecos flamencos en el álbum.

—Sí, el primero es una soleá que dedico a mi abuelo Pepe, en la que cuento que, mientras él araba la tierra con su escardillo, se alzaba mi conciencia. El otro, «Me miras pero no me ves», es una canción por seguiriyas en la que el cante no es ortodoxo ni el sonido tampoco. Es mi letra cantada al compás de seguiriyas, con la melodía volando sobre el compás. Y con la guitarra del Paquete, que es lo máximo.

—Detecto compromiso social en su música.

—Muchísimo, y también con mi vida. De hecho, mi música es una extensión de mi vida. Intento plasmar lo que siento, lo que soy, lo que pienso y lo que hago.