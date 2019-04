Maná: «Exigir que España pida perdón a México es una burrada» El grupo mexicano ha grabado uno de los temas de su próximo disco con Pablo Alborán

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Actualizado: 12/04/2019 01:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los mexicanos Maná se han adaptado a los nuevos tiempos, y en lugar de hacer su próximo disco a la vieja usanza, van a ir grabando y publicando cada una de sus canciones por separado (y, por supuesto, con su correspondiente videoclip), para después reunirlas en un cedé. Es una forma excelente de mantener el foco mediático sobre sus cabezas constantemente, y también de explorar nuevos territorios, en sentido metafórico y literal: la mayoría de los temas serán colaboraciones internacionales con artistas amigos, grabadas en sus respectivos países.

«En España elegimos a Pablo Alborán, porque una vez le vimos cantar nuestro clásico “Rayando el Sol” y nos dejó alucinados. La cantó de una forma tan cruda, que la llevó a otro lugar completamente nuevo, incluso la letra parecía adoptar otro sentido», explica Fher Olivera, al teléfono desde el otro lado del océano.

El cantante y guitarrista nos cuenta que todos en la banda «están entusiasmados con el proyecto», que se siguen «queriendo como hermanos» y que ya se están mordiendo los labios de ganas de venir a tocar a nuestro país. «Estamos planeándolo todo para que el verano del año que viene haya una gira española. Queremos que sea bien amplia, porque será nuestra forma de agradecer tanto cariño. Nos halaga mucho que nos queráis tanto», asegura.

Rencor

Al hablar con este embajador de la cultura mexicana, resulta inevitable mencionar la reciente polémica por las declaraciones del presidente López Obrador exigiendo a España que pida perdón a México por la conquista de hace medio millar de años. «Eso es una burrada, es puro populismo», contesta rápidamente. «Es una tontería. España no tiene que pedir ninguna disculpa, eso tiene que quedar claro. Los presidentes dicen muchas burradas en sus mandatos, y esta es una de ellas. No se puede vivir con rencor histórico, porque el rencor envenena, te pudre por dentro y te convierte en una persona violenta, revanchista. Imagínate si los españoles empezárais ahora a decir que los árabes os tienen que pedir disculpas por los ochos siglos que ocuparon vuestra tierra. Al final os mezclasteis, con ellos, con los romanos, etc... Así que, al final, si tuviérais rencor hacia ellos, en cierta manera, estaríais teniendo rencor hacia vosotros mismos».