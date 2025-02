Maldita Nerea: «No necesitamos nueva normalidad, sino sensatez»

El grupo de Jorge Ruiz está capeando el temporal con una gira adaptada , en la que participan sólo tres miembros de la formación habitual. Pero teniendo en cuenta el ingenio de Ruiz, se puede presuponer que cumplirá a rajatabla aquello de “menos es más”. Tienen seis citas de aquí a un mes , incluyendo dos muy especiales: la de Starlite, el martes que viene, y la del nuevo festival veraniego de la capital, Madriz Summer Fest , que llevará al Wizink Center a otros artistas como Pablo López, Camela, Despistaos, Sara Baras o Blas Cantó.

—¿Acostumbrado a la nueva normalidad en los conciertos?

—Son condiciones kafkianas , si se me permite el calificativo. Pero por otro lado, este verano vamos a tener a los públicos más cercanos y atentos . Yo no estoy cómodo del todo porque tengo que tocar la guitarra, y como siempre me comunico mucho con las manos y ahora no puedo, pues me cuesta. Pero eso me obliga a crecer. Hay otra cosa muy curiosa con los conciertos de ahora: después de la consulta del dentista, son los lugares más seguros en los que he estado desde que empezó la pandemia, La frase de «cultura segura» no es una reivindicación, es una descripción . Para empezar, porque si no cumples todo a rajatabla no te dejan ni abrir. Yo no me siento identificado con el término «nueva normalidad», sino con el de «sensatez», y eso es lo que tiene que haber para montar un concierto.

—Es bien conocido que además de a la música, se dedica a la pedagogía. ¿Cómo cree que va a afectar a los niños lo que estamos viviendo?

—Al principio de la pandemia tuve una conversación con Francesco Tonucci, en un «webinar» al que se conectaron 70.000 personas . Cuando le preguntaron cómo sería la educación en el futuro, dijo: «Habrá que preguntárselo a los niños» . Contó que cuando era niño, su padre les pedía que no hicieran ruido cuando dormía, y que supieron adaptarse y jugar sin hacer ruido. Por ahí va la cosa. La creatividad humana no tiene límites, pero los adultos tenemos que generarles confianza.

—¿Qué otras problemáticas derivadas de la pandemia le preocupan más?

—Una de la que no se habla tanto, y que es más viral que el propio virus: el miedo . Eso sí que tiene potencial pandémico. Hay demasiada información, y eso desorienta a cualquiera. Estamos como animales frente a los faros de un camión, que recibimos tanta información nueva que nos quedamos paralizados. El cerebro colapsa y piensa que no sabe por dónde hay que seguir, y si caemos en eso y nos lo creemos, estamos perdidos. Los mensajes apocalípticos tampoco ayudan, pero hay que tener en cuenta que vienen de la economía, una ciencia bastante pesimista en general.

—El miedo es el alimento de las teorías de la conspiración.

—Son poco prácticas. Hablar sobre lo que no se puede demostrar no tiene sentido. Si hay un virus contagioso, hay que cuidarse . No sirve de nada pensar que hay una mano negra, que es una idea muy española.

Maldita Nerea Marbella. Starlite. 22.00. Martes 11 Montehermoso (Cáceres). Plaza de Toros. 23.30. Viernes 14 Talayuela. Plaza del Mercadillo. 23.30. Sábado 15 Avilés. Pista de la Exposición. 22.00. Lunes 17 Torrelavega (Cantabria). Viva la Vida. 21.45. Martes 18 Madrid. Wizink Center. 21.30. 4 septiembre