Madonna, vientos de decadencia en Eurovisión

Al margen del espantoso reguetón makinero con el que compareció la representación española en Eurovisión, y de las actuaciones esperpénticas de turno, hubo algo que llamó poderosamente la atención en la pasada edición del concurso: el bajísimo estado de forma de Madonna.

La cantante estadounidense, que ha visto cómo las nuevas generaciones le roban el show de Superbowl año tras año (no cuentan con ella desde 2012), ha debido decidir que quizá ya era hora de cambiar de escenario para volver a atraer la atención mediática, y ha dado lustre a Eurovisión Israel presentando allí su nuevo disco, «Madame X». El golpe publicitario está dado, pero su actuación ha desencadenado algunos efectos no deseados.

Para empezar, todo el mundo vio cómo la Ciccone desafinaba a lo bestia al arrancar su show con su clásico «Like a prayer».

El espectáculo siguió a modo de popurrí con el cuarto single de su próximo «Future», donde no desafinó porque los efectos de Vocoder y Autotune dirigieron sus pasos vocales. Pero el tema, un reggae sosísimo y sin personalidad en colaboración con el rapero Quavo, se reveló como una de las peores canciones que haya firmado Madonna. No hay más que ver cómo el público se va apagando a medida que avanza.

Madame ❌ is a freedom fighter................I am grateful. For the opportunity to spread the message of peace and unity with the world. 🌏🌍🌎. #future#madamex#quavohunchopic.twitter.com/UdMdbePB0L