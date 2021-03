Loretta Lynn, la hija del minero de carbón, publica nuevo álbum a los 88 años La gran dama del country estrena ‘Still Woman Enough’, con el mismo título que su segunda autobiografía

Si ha habido una verdadera revolucionaria de este género conservador, esa es Loretta Lynn. Una artista que reivindicaba la figura de la mujer en unos años sesenta donde todavía se les infravaloraba. No tuvo miedo de relatar experiencias personales en temas como ‘Don’t Come Home A’Drinkin’ (with Lovin’ on Your Mind)’, donde hablaba de una esposa que era obligada a tener sexo con su marido cuando éste llegaba a casa borracho. Una canción que se convirtió en un éxito en el año 1967 y el primer álbum de oro para una artista femenina de country. Pero tampoco tuvo problemas en cantarle a la guerra de Vietnam, a la píldora anticonceptiva o al divorcio, «voy a arrancarme esta cadena