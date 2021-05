Lola Índigo: «Estamos muy amargados, hay que recuperar la calle y los conciertos» La cantante dará un concierto 'mundial y gratuito' por streaming este jueves

Este 2021 ha sido uno de los años más fructíferos para la cantante y bailarina Lola Índigo, que se ha embarcado como jurado en el concurso de talentos de televisión 'The Dancer', mientras ultimaba los detalles de su segundo y esperado álbum, 'La Niña', y lanzaba singles como 'Spice girls' o 'Calle', junto a Guaynaa y Cauty. Ahora, la artista va a dar otra sorpresa a sus fans gracias al ciclo de conciertos de Vodafone yu, que la invita para ser protagonista de la próxima actuación este jueves 27 de mayo, a partir de las 20:00h, que se podrá disfrutar de forma gratuita en todo el mundo a través de la web vodafoneyumusicshows.es y en los perfiles de Twitter y Youtube de Vodafone yu. Al igual que en los anteriores conciertos de DVICIO, Rels B, Bad Gyal, Ana Mena y Camilo, los fans podrán enviar sus preguntas para Lola Índigo vía Twitter, para que ella las responda justo antes de su actuación, así como elegir la última canción que interpretará en su concierto. Además, cuatro clientes de Vodafone yu junto a dos amigos tendrán la oportunidad de conocer a Lola Índigo en un 'Meet&Greet' exclusivo, así como de disfrutar del show en directo en la sala, cumpliendo todas las medidas sanitarias y de seguridad.

En uno de sus últimos lanzamientos, 'Calle' llama a recuperar las calles.

Tenía muchas ganas de salir a la calle cuando la hice. Llevábamos dos meses confinados en nuestras casas, empezábamos a poder salir, pero todavía no se podía hacer casi nada. Empecé a trabajar en la canción con un productor colombiano, y cuando vimos la onda reguetonera que tenía el primer boceto, si la tiramos a Guaynaa y a Cauty, que para mí son de los mejores colaboradores con los que se pueden trabajar. le echaron muchas ganas, nos mandaron sus propuestas y todo salió adelante de manera muy natural. Es una canción muy divertida, y a la vez una colaboración muy pensada. Lo que dice la canción es que hay que recuperar la calle, pero ahora que ya la hemos recuperado, hay que recuperar los conciertos. El otro día estuve en La Riviera, me subí al escenario para cantar en el concierto de Belén Aguilera, y se me cayeron unos lagrimones... estamos ya muy amargados. Tiene que empezar a moverse ya la cosa.

¿Qué hará en su primer concierto con gente y sin restricciones?

Lo tengo muy claro: tirarme al público en plan 'rockstar'. Y agradecer mucho el apoyo. Con esta pandemia se aprenden a valorar más las cosas.

Y los conciertos en 'streaming', ¿que le han parecido?

Son cosas diferentes. Como el vivo no hay nada. Saltar, abrazarte a tus colegas, cantar todos juntos...

¿Y cree que ahora sí que sí, la música en directo del túnel?

Pues todavía no tengo esa sensación. Te mentiría si te dijera que sí. Mi guitarrista me dice que sí, que ya se está moviendo la cosa, pero yo no acabo de verlo. Hasta que me vea dando ese salto de 'rockstar' no me lo creeré (risas). Espero que dejen hacer conciertos grandes pronto, porque si no, ¿para qué nos estamos vacunando? No se puede seguir castigando a un sector que ya está destrozado. ¿No van a permitir entrar a la gente en los campos de fútbol? Pues eso.

¿Qué puede contar de su disco?

Estoy trabajando con gente de ambos lados del charco, y el disco tiene de todo, con mi esencia, pero con un sonido nuevo.

¿Cree que el de C. Tangana ha sido el disco de la pandemia?

Hombre, Tangana se ha comido la pandemia entera. Ha sacado una música que la gente tenía ganas de escuchar, le ha venido al pelo. Ha jugado con la nostalgia, y es un tío con mucho talento y bien acompañado por Alizzz. Lo que hacen es una pasada, tiene mucha creatividad.

¿Cómo ha vivido el comienzo de 'The Dancer'?

Muy contenta, porque es una gran oportunidad de ayudar a los chavales, de animarles a tener ganas de hacerlo bien y cumplir sus sueños. Yo intento que cojan confianza, que estén motivados, y que aprovechen mientras puedan porque muchas cosas dependen de la suerte.

Dicen por ahí que ha 'limado asperezas' con Rafa Méndez. Confieso que no tengo ni idea de qué había pasado exactamente... pero parece que debo preguntárselo.

¡Es que no había asperezas! Me lo han preguntado cuarenta veces... Rafa y yo somos colegas desde hace muchos años, cuando le conocí en un talent-show. Quedamos para desayunar, le pido consejo... somos súper amigos. Le tengo admiración como profesional, pero también como persona, porque tiene un corazón gigantesco. Es de las personas favoritas de mi vida.

Usted defiende que la mujer puede seguir en el mundo de la danza aunque se haga mayor, lo cual parece una cosa de sentido común.

Me alegro de que los medios hablen de esto, porque yo empecé a bailar de pequeña con algunos bailarines, y cuando cumplí los veinte, ellos tenían cuarenta y seguían bailando. Necesitamos más referentes de mujeres que sigan bailando con esas edades. Un tío de cuarenta es un 'madurito sexy interesante', y una mujer de esa edad, para la industria ya está pasada. Menos Madonna.

La mujer está mucho más obligada a reinventarse.

Pues mira, que tú lo reconozcas, siendo un hombre, es de agradecer.