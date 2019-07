BBK Live 2019: horarios, escenarios y conciertos del sábado 13 Aquí puedes consultar la programación completa del festival para este sábado

El BBK Live está dejando actuaciones increíbles, como las del viernes, con Rosalía, The Strokes, Second, Princess Nokia o Cecilio G. El sábado 13 es el turno de Nathy Peluso, Wizer, Cupido y Hot Chip, entre otros.

Las actuaciones tendrán lugar en los diferentes escenarios habilitados para ello: Nagusia, Bestean, Gora!, Txiki, Firestone, Basoa y Lasai. A continuación, se desglosan los diferentes escenarios y las actuaciones y horarios de cada artista para este sábado.

Nagusia

18:25 - Cupido

20:15 - Nathy Peluso

22:55 - Weezer

01:40 - Hot Chip

Bestean

17:40 - Nøgen

19:15 - Nadia Rose

21:25 - The Good, The Bad & The Queen

00:20 - Vince Staples

Gora!

17:30 - Serrulla

19:20 - Cala Vento

21:45 - Kero Kero Bonito

00:30 - HVOB

03:00 - Cut Copy

04:15 - Charlotee Adigéry

05:00 - 2MANYDJS dj set

Txiki

18:50 - Alien Tango

20:30 - Viagra Boys

23:20 - Shame

01:30 - Pony Bravo

Firestone

18:00 - Las Ligas Menores

19:35 - Perro

22:00 - Boy Azooga

Basoa

17:00 - Alicia Carrera

19:00 - Tama Sumo

22:00 - DJ Dustin

01:00 - Todd Terje

04:00 - John Talabot

Lasai

19:00 - Fenna Fiction

21:00 - Sacha Mambo

23:00 - Ninja

01:00 - Phuong-Dan

03:00 - Nuel