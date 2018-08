Lichis: «El contacto entre artistas es intenso, pero superficial» El dúo Rubén Pozo & Lichis será uno de los grandes atractivos del festival Sonorama Ribera

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 05/08/2018 01:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los nombres estelares de Sonorama Ribera 2018, que se celebra entre el 8 y el 12 de agosto en Aranda de Duero, son Liam Gallagher, Bunbury, Rozalén, Nada Surf, Morcheeba, La M.O.D.A o Izal. También estará Diego «El Cigala», en una sorprendente apertura al flamenco por parte de este festival eminentemente «indie», pero hay otra propuesta bastante insólita que también ha desatado una gran expectación.

Se trata de la alianza Rubén Pozo & Lichis, un dúo tan inesperado como pertinente. «Estaba tocando en Huesca», cuenta Lichis acerca del origen del dueto, «y pusieron alguna de las canciones del nuevo disco de Rubén en el pub donde actuaba. Lo vi clarísimo y le mandé un mensaje con la propuesta. Gol». «Cuando me lo propuso se me hizo el culo Pepsi Cola», bromea su nuevo socio. «Para mí fue todo un honor y un lujo que pensara en mí para hacer algo juntos».

En Sonorama darán un concierto conjunto con las canciones de sus respectivos trabajos en solitario, «compartiendo estrofas y acompañados de una potente banda de rock». Y después seguirán en la carretera con este proyecto que han bautizado como «Mesa para dos». «Sí, vamos a hacer conciertos juntos, con banda y en acústico él y yo, en los dos formatos», explica Rubén. «De repente la propuesta está teniendo muy buena acogida y nos están llamando de muchos sitios. Aparte estamos escribiendo juntos y estamos muy contentos con lo que está saliendo, pero todavía no vamos a hablar mucho de esto para no joderlo. Yo personalmente estoy emocionado con este regalo de la vida en forma de Lichis que ha aparecido en el camino».

Estos rockeros irredentos se conocieron el siglo pasado, «cuando Rubén comenzaba su estrella ascendente con Pereza», comenta Lichis. «Antes incluso coincidimos una vez en el ‘97, yo con La Cabra Mecánica y él con Buenas Noches Rose, en un festival en Madrid».

Lichis admite que el contacto con otros artistas, «por las circunstancias del trabajo y el gremio, es tan intenso como superficial», aunque hay «mucho sobreentendido que nos une más allá de gestos y palabras». Pero su amistad con Rubén es cada vez más profunda. «Ahora estamos en una fase muy bonita de la relación. Es difícil que, conociéndole, no quieras tenerlo como amigo». «Lo mucho que me gusta su música, su arte, ya se ha igualado con lo que le conozco y lo que me gusta como persona y como colega», concluye Rubén.