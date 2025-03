Un libro revela cuáles fueron las últimas palabras de Avicii antes de morir Quedaron anotadas en su diario personal y se publicarán en 'Tim - The Official Biography of Avicii', de Måns Mosesson,

El 20 de abril de 2018, el mundo de la música quedó conmocionado por la muerte de Time Bergling, conocido como Avicii , uno de los DJs más importantes de las últimas décadas y sin duda una de las grandes promesas de la escena electrónica mundial. Su fallecimiento por suicidio (se cortó las venas con una botella rota) generó todo tipo de rumores y especulaciones acerca del nivel de estrés que soportaba el joven músico sueco de 28 años, especialmente después de que su padre los alimentara asegurando que había algo de cierto en ello: «Nuestra teoría no es que él planeó este suicidio , fue más bien como un accidente de tráfico. Sucedieron muchas cosas a la vez y lo sacaron de su control, por así decirlo. Como dj o artista, tienes que hacer muchas cosas que no quieres hacer: viajes, colas en aeropuertos, largas noches...».

Casi tres años después de su muerte se ha sabido que las últimas páginas de su diario, escritas antes de su suicidio, se publicarán en el próximo libro de Måns Mosesson 'Tim - The Official Biography of Avicii' , lo que ha hecho que sus fans se pregunten si podrán encontrar alguna pista de los motivos que le llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida. Y lo cierto es que las últimas palabras que había en el diario hablaban sobre sus problemas de abuso de drogas y alcohol y sobre su rehabilitación y sus estancias en clínicas (se sabe que estuvo en una de Ibiza en 2015) y en el hospital. «Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes de tomarme una cerveza», confiesa el joven en sus escritos, según recoge el diario estadounidense The New York Post. «No escuché a la mayoría de los médicos, escuché a mi pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba recorriendo el mundo, todavía en la gira interminable. Una vez que has dado una vuelta, ¿adivina qué? Empiezas de nuevo desde el principio. Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezcan. El Tim del futuro afronta el dolor mejor que el Tim actual porque ya hay demasiados dolores presentes que son más urgentes que afrontar».

El libro de Mosesson , recoge también las últimas palabras que aparecen escritas en el diario, una enigmática frase con una fuerte carga filosófica que más de un fan acabará tatuándose: «¡El desprendimiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!».

El don de saber hacer bailar

El DJ, nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, comenzó su carrera musical en 2008, a los 18 años, componiendo y creando la música para el videojuego 'Lazy Jones'. Ese mismo año publicaría su debut oficial 'Manman', en el que demostró un talento natural para provocar el baile en la pista, y que hizo que toda la escena empezara a poner los ojos en él y en su fusión de elementos de estilos como el melodic house, el big room o el progressive. En 2011, 'Levels' lo convirtió en una estrella internacional, y en 2013, su disco 'True' se convirtió en un superventas planetario que vendió más de un millón de copias en Estados Unidos y 300.000 en Reino Unido. Ese mismo año subió al tercer puesto de la lista de los 100 mejores DJs de la revista especializada DJmag, y a continuación siguiendo subiendo como la espuma con hits como 'Wake Me Up', 'Addicted to You', 'For a Better Day', 'Fade Into Darkness', 'The Days', 'The Nights', 'Waiting For Love', 'Seek Bromance' o 'You Make Me', así como con colaboraciones con grandes nombres de la música pop como Coldplay, Rihanna, David Guetta, Bon Jovi o Imagine Dragons.

En 2016, exhausto tras cinco años de frenesí absoluto en la industria de la música, anunció que se retiraba de la vida sobre los escenarios. En agosto de 2017 lanzó un EP de 6 canciones titulado 'AVĪCI' con colaboraciones de Rita Ora y Sandro Cavazza, que a la postre sería su canto de cisne discográfico. En 2019, poco después de su muerte, se publicaron tres singles póstumos, 'SOS', 'Tough Love', 'Heaven'.

Tras la muerte de Avicii, sus padres y otros parientes cercanos crearon una fundación para honrar la memoria de su hijo y concienciar sobre algunas enfermedades que pueden abocar a algunas personas a acabar con su vida: «La Fundación Tim Bergling se centrará en ayudar a las personas y organizaciones que trabajan en el campo de la enfermedad mental y la prevención del suicidio. Nuestro deseo es ayudar a los jóvenes lo suficientemente temprano y concienciar de que cada pequeño problema debe tomarse en serio para que no llegue más lejos», explicó la familia del artista».