Liam Gallagher, nueva confirmación del BBK

Bilbao BBK Live incorpora más de 20 bandas a su cartel encabezadas por uno de los frontman más influyentes de todos los tiempos tanto en solitario como desde su antigua banda Oasis, Liam Gallagher, en fecha exclusiva en el festival; y la superbanda de Damon Albarn junto a miembros de The Clash, The Verve y Fela Kuti The Good, The Bad & The Queen regresando con fuerza con su primer disco en 11 años, en el que reflexionan sobre cuestiones de tanta actualidad como el Brexit. El festival, que tendrá lugar en Kobetamendi los días 11, 12 y 13 de julio, desvela su cartel por días y pone a la venta desde hoy las entradas de día.

A las confirmaciones de hoy se suman varios artistas internacionales representativos de la escena actual como Boy Azooga, que llegará a Bilbao en formación de cuarteto para presentar su divertida mezcla de instrumentaciones y géneros; Georgia, la irresistible fuerza creativa de esta multiinstrumentista, productora y compositora londinense; la última revelación del pop independiente argentino, Las Ligas Menores. pop directo y lo-fi que remite al indie norteamericano de los 90 con letras sobre el desamor, la amistad, la incertidumbre y el devenir post adolescente; Ider, cuya propuesta se convierte en una de las más alabadas de la escena underground inglesa, llegando ser nombre recurrente en radios de peso como BBC Radio 1; Mourn, quienes cinco años después de su debut, que impresionó a la crítica internacional, y con tres discos a sus espaldas, han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad; la rapera británica Nadia Rose, con una personalidad sobradamente demostrada en ‘Highly Flammable’, su primer disco, y también en múltiples singles que la han puesto en el punto de mira de las nuevas promesas del rap y el R&B; y The Psychotic Monks, cuarteto francés con dos discos en el mercado que han despertado mucho entusiasmo gracias a sus composiciones caóticas que se sostienen sobre sintetizadores y potentes riffs.

La nómina de artistas de talento nacional queda reforzada con las incorporaciones de Anari, una de las voces más personales de la música vasca; Antifan, descritos por ellos mismo como un amasijo de guitarras, bajos y autotune; Baiuca, tradición gallega se funden con la vanguardia y la electrónica más actuales; Cecilio G, sin duda convertido ya en una de las figuras esenciales para entender el trap; Cupido, la superbanda de Pimp Flaco y Solo Astra que dio el pelotazo con un solo tema, el superhit ‘No sabes mentir’; Derbi Motoreta’s Burrito Kachimba, un viaje casi psicotrópico a través de composiciones son tan herederas del rock andaluz más mítico como dignas coetáneas del sonido psicodélico de Fuzz, King Gizzard & The Lizard Wizard y Pond, todo ello en clave kinki; Lester y Eliza, la joven formación bilbaína mezcla de melodías indie-pop pegadizas con cambios de ritmo inesperados; Nøgen, quinteto donostiarra que mezcla el inglés y el euskera en sus melodías pop-folk; Oso Leone, una de las bandas nacionales clave de esta década; tras un parón de casi cinco años, estos mallorquines han dejado atrás el post-folk expansivo de sus inicios para adentrarse en espacios sonoros cercanos soul y al funk más elegante; Perro, una de la bandas preferidas por el público de festivales españoles y referentes de una nueva generación de grupos como Cala Vento o Carolina Durante; y Second, con 9 discos a sus espaldas, el cuarteto de Murcia se ha erigido como uno de los grupos indies más consolidados gracias a canciones de pop-rock honestas y un sólido directo.

Además, los DJs Mr.K, Djake y Zaza se suman a la fiesta con sets para que todo Kobetamendi cierre la noche bailando.

BILBAO BBK LIVE

11, 12 y 13 de julio de 2019

Kobetamendi, Bilbao

Jueves 11

LIAM GALLAGHER/ THOM YORKE TOMORROW’S MODERN BOXES/ MODESELEKTOR live/ NILS FRAHM/ VETUSTA MORLA/ JOHN GRANT/ KHRUANGBIN/ NICOLA CRUZ live/ SLEAFORD MODS/ YAEJI/ THE VOIDZ/ BAIUCA/ BELATZ/ DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA/ ERABATERA/ IDER/ LAS LIGAS MENORES/ MR.K/ MS NINA/ THE PSYCHOTIC MONKS

Basoa: HONEY DIJON/ MIDLAND/ OCTO OCTA/ COURTESY/ KETIOV

Lasai: CASPER TIELROOIJ/ ELENA COLOMBI/ FORT ROMEAU/ MIRAVALLES/ ORPHEU THE WIZARD

Viernes 12

THE STROKES/ ROSALÍA/ SUEDE/ THE BLAZE/ BROCKHAMPTON/ IDLES/ OMAR SOULEYMAN/ PRINCESS NOKIA/ SECOND/ SLAVES/ ANARI/ ANTIFAN/ CECILIO G/ DJAKE/ GEORGIA/ JONATHAN BREE/ LESTER Y ELIZA/ MOURN/ MUEVELOREINA/ OLATZ SALVADOR/ OSO LEONE/ UNIFORMS/ ZAZA

Basoa: LAURENT GARNIER/ BICEP dj set/ DJ SEINFLED/ MOXIE/ ALVARO CABANA

Lasai: DJOHNSTON/ JULIAN FALK/ MISLAV/ MUEVELOCUMBIA/ OLIVIA

Sábado 13

WEEZER/ THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN/ HOT CHIP/ VINCE STAPLES/ CUT COPY/ KERO KERO BONITO/ NADIA ROSE/ NATHY PELUSO/ SHAME/ BOY AZOOGA/ CALA VENTO/ CUPIDO/ NØGEN/ PERRO/ PONY BRAVO/ SERRULLA/ VIAGRA BOYS

Basoa: JOHN TALABOT/ TODD TERJE dj set/ DJ DUSTIN/ TAMA SUMO/ ALICIA CARRERA

Lasai: FENNA FICTION/ NINJA/ NUEL/ PHUONG-DAN/ SACHA MAMBO

y muchos más...

Bono: 145€ + gastos. Oferta hasta el 3 de abril

Bono + Camping: 160€ +gastos. Oferta hasta el 3 de abril

Entrada de día: 62€ + gastos

Bono disponible a plazos.

