Kings of Leon: la revolución del NFT en su nuevo disco

'When you see yourself' se grabó en Nashville antes de la pandemia y a Kings of Leon ya les empezaba a doler que se «pudriera en un cajón». El disco está siendo jaleado por la mayoría de la crítica, probablemente con razón, y representa un lado más sensible de un cuarteto americano que se apunta al vanguardismo tecnológico editándolo en formato NFT (Non-Fungible Tokens).

Por 50 dólares, los compradores de estos tokens obtuvieron acceso a contenido extra, una descarga digital y la posibilidad de comprar un vinilo limitado, aunque eso no sea lo más interesante según Nathan Followill (batería), con el que hablamos del disco, el futuro y el famoso blockchain.

-El disco suena muy, muy bien… ¿Ha cambiado algo en su proceso?

-Gracias, estamos muy contentos. Hemos repetido productor, Markus Dravs, con quien grabamos nuestro último disco y cada vez nos entendemos mejor. Siempre trae un approach diferente a las sesiones. Desde que trabajamos con él sólo desarrollamos una idea nueva en el estudio si realmente vamos a invertir varias horas en llevarla hasta el final, para ver si aporta o no. De jóvenes era todo más caótico y a veces empezábamos algo para descartarlo en seguida. Me parece un avance.

-Cuatro años han pasado desde su disco anterior. ¿No es mucho tiempo para la era moderna?

-Grabamos Walls en 2016, estuvimos de gira todo el año siguiente y nos tomamos el 2018 para descansar pero este disco está hecho desde hace dos años. Teníamos todo listo para empezar a lanzar temas en Marzo del año pasado pero ya sabemos todos lo que pasó y tuvimos que frenar ese entusiasmo que teníamos por enseñárselo a nuestros fans.

-¿Se ha hecho larga esta espera?

-Sí, la verdad. A mí me daba mucha pena ver el disco pudrirse en un cajón.

-¿Sigue estando fresco?

-Cuando lo grabamos fue el momento en el que más inspirados hemos estado en un estudio. Estoy seguro de que cuando empecemos a tocarlo en directo tendrá también esa energía.

-El disco hace historia al ser el primero que se edita como criptomoneda. Hay mucha excitación alrededor de la novedad pero, ¿no es una forma más de facilitar la conexión artista-público?

-Exactamente, ahí le has dado. Piensa en las newsletters… al final son una vía de comunicación con potenciales clientes. En nuestro caso son fans y no les interesan nuestros emails, lo que quieren son canciones y conciertos. El que tenga uno de nuestros tokens en el futuro, a parte de haber tenido acceso a las ventajas exclusivas que se ofrecieron con la compra, pasará a ser miembro de un club, una especie de «newsletter». La diferencia es que los tokens son limitados y no haremos más. Tenemos varias ideas para ofrecer ventajas exclusivas a quien los posea en el momento, ya que son intercambiables gracias al blockchain. La gente debería verlo como si estuviera comprando acciones de la banda.

-Sospecho después de esto que es fan de Bitcoin y demás criptomonedas…

-Sí, desde hace años.

-¿Es la solución a la moneda fiduciaria?

-Yo creo que a largo plazo sí.

-Está bien hacer una canción más «dura», mover la melena al viento, reventar la batería… pero exponerte y ser vulnerable en un tema lento es otra historia. Recuerdo un momento en el estudio grabando Supermarket en el que Caleb estaba cantando y se me pusieron los pelos de punta. Hay que tener mucho valor para cantar algunas canciones.

-La batería del disco… ¿ha sido más difícil que de costumbre?

-En líneas generales no. Es el disco en el que más tiempo tocamos juntos batería-bajo pero nos compenetramos bien. Eso sí, Echoing es la canción más difícil que he tocado en toda mi vida.

-En junio comienzan una gira por Europa, ¿vendrán a España antes de que acabe el año?

Uff… difícil responderte con certeza a esa pregunta. (Pausa larga). Sin prometerlo, puedo decirte que está en nuestros planes tocar allí este año. Pero es una previsión, ya se sabe…