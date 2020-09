Kanye West orina en sus Grammy y crea el «Black Masters Matter» contra la industria discográfica El rapero asegura que va a lucha contra las grandes discográficas hasta que todos los artistas tengan un contrato justo

Nacho Serrano Actualizado: 17/09/2020 11:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El rapero Kanye West sigue «on fire» como quien dice. Ahora la ha tomado con las grandes discográficas y la industria de la música en general, y asegura que librará una batalla en pro de la justicia con los artistas. Ayer publicó un vídeo en su perfil de Twitter en el que aparece orinando sobre un premio Grammy (tiene unos veinte gramófonos dorados) después de mostrar sus contratos discográficos.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

El clip de vídeo está acompañado del mensaje «no voy a parar», en referencia a una presunta disputa que el músico tiene con sus sellos discográficos, y por la que se niega a publicar nuevas canciones. «Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones, porque saben que puedo permitirme comprarlas», afirma en su cuenta de la red social, donde ha llegado a comparar su lucha con el movimiento Black Lives Matter: «Todos, por favor, hagan una oración por mí … soy una de las personas más famosas del planeta y Universal no me dice lo que cuestan mis masters, porque saben que puedo costearlas … Black Masters Matter».

En mensajes anteriores, West contó que había pedido finalizar su contrato con Sony y Universal, y que hará todo lo que esté en su «poder legal» para conseguirlo. Además, asegura que usará su voz para «que cambien todos los contratos de artistas», apelando a otros artistas para que se unan a la causa, como Bono -vocalista de U2-, Paul -presumiblemente el ex-Beatle Paul McCartney-, Drake, Kendrick Lamar e incluso Taylor Swift, con la que ha tenido sus más y sus menos en los últimos años.

West también ha compartido una serie de citas bíblicas y referencias religiosas, e incluso ha llegado a publicar los contratos discográficos que ha firmado en su carrera, página a página, para denunciar que le engañaron con «costos ocultos» agrupados bajo «tarifas de distribución», unas «trampas» que garantizarían que los sellos ganen más dinero y que están presentes en la mayoría de contratos.

Después de toda esta retahíla de mensajes, que quizá le traigan problemas por los términos de confidencialidad que suelen acompañar los contratos millonarios, West tuiteó anoche: «Me pregunto si Universal me va a llamar... os prometo que tengo más ideas ... no parar, lo juro por Dios».