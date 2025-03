La jugada maestra de «All i want for Christmas is you», el aguinaldo millonario de Mariah Carey El villancico le ha hecho ganar 60 millones de dólares sólo en Estados Unidos, y seguirá reportándole enormes beneficios anuales toda su vida. Este año repite número uno en Billboard y alcanza lo más alto de las listas británicas por primera vez

Hace unas semanas, Jamie Cullum bromeaba en ABC acerca de su nuevo disco de villancicos: «Lo he hecho para cobrar royalties cada vez que llega la Navidad». El artista británico soltó un carcajada al terminar la frase, pero todos sabemos que de eso, algo hay. No hay nada más rentable en el negocio de la música que tener un hit que va a ser reproducido millones de veces de forma automática todos los años en cuanto lo diga el calendario.

En este 2020, el más célebre de todos ellos ha vuelto a batir récords. Se trata, cómo no, del «All i want for Christmas is you» , el aguinaldo que cada Navidad nos pasa Mariah Carey a todos los que no podamos resistirnos a hacerla sonar en nuestras casas durante estas fiestas.

La compuso en quince minutos, y va a seguir ganando millones con ella durante toda su vida . La inspiración le llegó mientras decoraba un árbol de Navidad y pensaba en lo feliz que estaba junto a su pareja de entonces, el empresario Tommy Mottola. Se sentó delante de un Casio, grabó una demo y en pocos meses, ya estaba lista para formar parte de su álbum «Merry Christmas». «Es una canción divertida, muy tradicional, al estilo de una Navidad pasada de moda. Es retro, como de los años 1960», describió la cantante al publicarla. «Soy una persona muy festiva y me gustan los días feriados. He interpretado canciones navideñas desde que era pequeña. Solía ir a las casas de otros a cantar villancicos. Cuando concebimos el álbum navideño, tuvimos que tomar en cuenta que debía tener un equilibrio entre himnos cristianos estándares y canciones divertidas. Era definitivamente una prioridad para mí escribir al menos unas cuantas canciones, pero casi siempre lo que la gente quiere oír son los estándares en la época navideña, sin importar lo buena que pueda ser una nueva canción».

Durante una entrevista en 2015, Carey ofreció una detallada visión de lo que ya era un hit atemporal: « Es una canción pop, pero está compuesta como si fuese un standard de jazz , que es lo que hace que sea una canción mucho más rica armónicamente. Aunque la canción está en sol mayor, no sólo usa acordes mayores y menores como acostumbran a hacer los villancicos actuales, sino que se mete en acordes más complejos que hace que tenga ese tono jazzístico similar al que usaban los compositores de los años 40».

Las cifras

«All i want for Christmas is you» es la 12ª canción más vendida de todos los tiempos, y el villancico más vendido de una artista femenina, por detrás de temas como White Christmas' de Bill Crosby o 'Candle in the wind' de Elton John. En YouTube acumula 673 millones de reproducciones (la nueva versión que sacó el año pasado ya supera las cien), y gracias a ella gana entre 600.000 dólares y un millón al año solo en royalties. Según un reportaje del portal web de The Economist, se calcula que el éxito del villancico le ha reportado alrededor 60 millones de dólares solo en royalties en los Estados Unidos , cifra a la que se suma medio millón de libras más en Reino Unido, según The Independent.

Cada año que pasa gana más con ella. En 2017 la canción ocupó el puesto 9 en Billboard, y en 2018 llegó a la tercera casilla. En diciembre de 2019, 25 años después de su lanzamiento, alcanzó el número uno, y este lidera la lista por segundo año consecutivo. Y por si fuera poco, en 2020 también ha conseguido su primer número uno en Reino Unido. «Realmente no esperaba esto en absoluto. Estoy eternamente agradecida por el éxito duradero de esta canción», ha agradecido la artista en sus redes sociales.

WOW! 🤯🥳🤩🥰😇 I truly wasn't expecting this at all!! Eternally grateful for the enduring success of this song. "I don't want a lot for Christmas..." just wishing for a bit more JOY and some holiday spirit for all, especially this year. Merry Christmas! Love, MC🎄❄️❤️☮️ https://t.co/codvnqh3an — Mariah Carey (@MariahCarey) December 14, 2020

Hay que tener en cuenta los negocios paralelos que también le generan ingresos. La canción ha sido incluida en bandas sonoras de enorme éxito como la de la película «Love Actually», y artistas célebres como Lady Gaga, Demi Lovato, Justin Bieber o Fifht Harmony han grabado versiones que le reportan los correspondientes derechos de autor.

Este año, también hay que añadir las ganancias que le ha generado la canción al ser su pasaporte para su acuerdo con Apple TV+ para crear el programa «Mariah Carey's Magical Christmas Special» , en el que también participan Ariana Grande y Jennifer Hudson. En este show fue donde hace unos días, Mariah Carey dejó perpleja a la audiencia al confesar las penurias que pasó de niña en estas fechas . «He creado las Navidades que siempre he querido tener. Me pasaron un montón de cosas horribles cuando tenía doce años, pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó. Siempre he abrazado con entusiasmo a la persona que soy, aunque el mundo no me entendiera». Cuando era niña, su hermana la drogó con Valium, le ofreció cocaína y le provocó quemaduras de tercer grado, y su madre trató de venderla a un proxeneta.

Mariah Carey está en racha. Después del colosal éxito que ha tenido su libro «The Meaning of Mariah Carey», ha decidido que el siguiente paso sea una película sobre su vida. «Siento que debería hacerlo, ese ha sido siempre mi objetivo, pero para mí era muy importante escribir primero un libro, porque hay tanto que contar. De ahí podemos escoger lo más relevante y traducirlo al lenguaje del cine», ha desvelado en una entrevista con el presentador Jimmy Fallon, donde también señaló sus preferencias para el personal del proyecto, hablando en concreto del guionista Lee Daniels («Monster's Ball», «Precious»). «Me encanta Lee, lo amo, es uno de mis mejores amigos y me entiende de una forma en la que pocos lo hacen. Pero no se permite decir nada, ni sí, ni no, ni quizás».