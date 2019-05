Juan Luis Guerra anuncia nuevo disco y gira española en junio «Literal» se publicará el 31 de mayo, y será presentado en directo en Valencia, Barcelona y Madrid

Tras sorprender al mundo y revolucionar las redes sociales con su primer sencillo «Kitipun», el maestro Juan Luis Guerra ha anunciado que lanzará su nueva y anticipada producción discográfica titulada «Literal» el próximo 31 de mayo, bajo el sello Universal Music Latin. A través de la preorden del álbum, que ya está disponible para el público, se podrá obtener en el momento la contagiosa bachata «Kitipun» y el segundo sencillo del disco, titulado «Corazón Enamorado».

«Literal» cuenta con 11 temas bajo la composición, musicalización, arreglos y producción a cargo de Guerra y la co-producción de Janina Rosado. Juan Rizek, Roger Zayas, Adalgiza Pantaleón, mejor conocidos como 4.40, son los protagonistas de los coros junto a Guerra y Rosado. El décimosexto álbum estudio del ganador de tres Grammy y 21 Latin Grammy fue grabado entre su estudio en República Dominicana y el mítico Abbey Road Studio en Londres.

La dilatada carrera artística de Guerra y su invalorable contribución a la música Latina en el mundo fueron reconocidas recientemente con la entrega del Premio a la Trayectoria Artística, durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2019. Al recibir el premio presentado por el galardonado artista Juanes, Guerra agradeció a «este reconocimiento por mis 35 años de carrera. Lo recibo con un cariño muy especial ya que viene de las manos de mi querido hermano Juanes. Tengo a muchas personas que agradecer, sin ellos no hubiese sido posible mi carrera, a mi querida esposa Nora quien me inspira todas las cancioncitas de amor, a mis hijos Jean Gabriel y Paulina, mi manager Amarilys Germán, a mi familia de 4.40, a todo mi personal, a mi disquera Universal y a mi primera casa disquera Karen Records. A mi querida República Dominicana, muchas gracias por el apoyo, a todos los fans que me muestran tanto cariño y sobretodo a Jesús, mi señor y Salvador, ya que todas mis bachatas y merengues el me las provee, muchas gracias, bendiciones».

Sus fans españoles están especialmente de enhorabuena, ya que Guerra no sólo estrena álbum, sino que también se estará presentando junto a su banda 4.40 en los escenarios más emblemáticos de nuestro país con su nueva gira internacional «Literal». El autor e intérprete de clásicos como «La Bilirrubina», «Ojalá Que Llueva Café», «Visa Para Un Sueño», «Las Avispas» o «El Niágara en Bicicleta» entre muchos otros, presentará su nuevo concierto en vivo, que incluirá todos sus éxitos más los temas incluídos en su nuevo trabajo.

21 de Junio – VALENCIA – Marina Sur

24 de Junio – BARCELONA – Palau Sant Jordi

27 de Junio – MADRID – WiZink Center