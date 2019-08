Bon Jovi zarpa de Barcelona en un crucero-festival con 2.000 fans El barco rockero del cantante estadounidense ha partido este lunes de la Ciudad Condal con rumbo a Mallorca

El Puerto de Barcelona ha sido testigo este lunes de la salida del crucero temático «Runaway to Paradise» del cantante Jon Bon Jovi, que surcará el Mediterráneo acompañado de otras bandas y más de 2.000 fans, que han pagado entre 2.000 y 10.000 euros por pasaje.

Diferentes espacios del barco (con la cubierta como escenario principal) acogerán un festival que durará cuatro días, hasta que la nave llegue al Puerto de Palma de Mallorca el próximo viernes 30 de agosto. Además de dos actuaciones de Jon Bon Jovi with The Kings of Suburbia, los pasajeros podrán ver en directo a Johnny Rzeznik (de los Goo Goo Dolls), Grace Potter, Betsie Gold, la banda de versiones Slippery when wet, Antonio Rivas, Hannah Wicklund & The Steppin' Stones, Collateral, Kris Barras Band, Stewart Mac, DJ Dave y Shut up & Dance.

Además, el crucero Norwegian Pearl (el viaje está organizado por Norwegian Cruise Line), ofrecerá actividades como una rueda de preguntas con el propio Bon Jovi, bares, spa, piscinas, gimnasios e incluso un museo en donde se expondrán piezas de la historia de Bon Jovi, muchas de ellas pertenecientes a la colección personal del líder del grupo.

Un negocio en alza para el rock

Esta la segunda vez que el artista realiza un crucero temático tras viajar de Miami a las Bahamas el pasado abril, con un barco de la misma compañía noruega. Pero son muchos los rockeros han participado en «festivales marítimos» similares. De Barcelona, este mes también partió el The Boaty Weekender con runmbo a Italia y un cartel indie que contaba con Belle & Sebastian, Mogwai, Yo La Tengo, Django Django o Teenage Fanclub. Y leyendas como ZZ Top, KISS, Queensryche, Dinosaur Jr., Motörhead, Megadeth, Anthrax o Living Colour también se han prestado a participar en aventuras parecidas.

Algunos como los británicos Yes tienen su propio crucero, el Cruise to the Edge (con Royal Caribbean), que este año contó con otras bandas como Steve Hackett, Mike Portnoy, Soft Machine o Riverside. También hay cruceros tributo a las mayores estrellas del rock & roll (como el Elvis Presley Cruise), y por supuesto, la escena de música electrónica cuenta con varias iniciativas similares que surcan todos los mares del mundo cada verano, incluido el Mediterráneo. Para el año que viene, por ejemplo, The Ark propondrá una travesía por las costas de Italia, Eslovenia y Croacia en mitad de un gran fiestón con CamelPhat, Faithless, Nic Fanciulli, Patrick Topping, Adriatique, Nastia y Tchami.