Josele Santiago: «Cuando empecé, el futuro era la siguiente media hora» Cuando se van a cumplir treinta y cinco años desde la fundación de Los Enemigos, su vocalista y guitarrista presenta el disco «Conde Duque en directo»

Empezó a tocar la guitarra y a escribir canciones cuando apenas era un adolescente. A mediados de los años ochenta, fundó Los Enemigos, banda prominente de la escena alternativa madrileña de la época que grabó un puñado de excelentes discos de personalísimo rock and roll hasta su separación en 2002.

Es entonces cuando Josele arranca su discografía en solitario, a la que estos días se une «Conde Duque en directo», un álbum que, según su protagonista «no responde a ningún motivo logístico ni estratégico. Muchas veces los directos suelen marcar un antes y un después, una disolución inminente o cosas de estas, pero no es el caso… De hecho, la idea no es mía. Yo había fantaseado con grabar en directo, sobre todo porque las canciones han evolucionado mucho en los escenarios durante todo este tiempo y me gustaba plasmar esa evolución pero, tal y como está el panorama, no lo veía muy a mano. Ni siquiera se me ocurrió proponerlo. Surgió la opción de los conciertos en Conde Duque y Carlos Mariño –manager de Josele– movió algunos hilos con la gente del estudio en el que se mezcló y la unidad móvil, que se mandó desde Galicia hasta aquí para hacerlo».

Invitados de postín

El disco cuenta con algunos invitados de postín (Leonor Watling, DePedro, Niño de Elche, Johnny Cifuentes…), algo que no parece encajar fácilmente con la personalidad de Josele: «La verdad es que con los invitados yo era muy reacio… Les costó convencerme, pero luego no me arrepentí. Sobre todo, lo que no quería eran los duetos, pero les pregunté y todos querían duetos, así que duetos. Con la excepción de Paco, El Niño de Elche, al que le dije que la hiciera él a su aire, porque venimos de sitios muy diferentes y quedaba mejor así».

Finalmente, el hecho de escuchar sus canciones en otras voces ha sido una grata sorpresa para este veterano: «A mí me encanta que las canten otros; de hecho, cuando yo era chiquitillo mi intención era ser guitarrista y que cantara otro… No sé, como Pete Townshend. Me gusta cómo quedan todas, pero en el caso de El Niño de Elche me lo pasé particularmente bien, porque él pone sus acentos donde le viene bien y queda muy distinta. Y yo estoy por ahí detrás con mi acústica, tan feliz».

Cuando se van a cumplir treinta y cinco años desde la fundación de Los Enemigos, para su vocalista y guitarrista es una bendición poder seguir dedicándose a la música: «Por supuesto, cuando empezamos ni nos planteábamos ese tipo de cosas; el futuro era lo que tenía que ocurrir en la siguiente media hora. Empiezas a tocar por pura diversión y, casi de repente, llega un momento en el que te das cuenta de que esto se ha convertido en tu oficio. Siempre está la duda de cuánto va a durar, pero a estas alturas esto ya es un compromiso. Si yo ahora me retirara sería una desilusión grande, para mí y para otras personas».