José Mercé: «Está costando vender entradas»

Superado el «confitamiento» , como él lo llamó con mucho sentido del humor, José Mercé vuelve a los escenarios con varias citas por toda España entre las que destaca una muy especial: la que tiene el 11 de agosto en el Parador de ... Santo Estevo (Orense), dentro del ciclo Caprichos Musicales de Paradores . Además de la música en directo, este festival pone en valor algo que hay que apreciar más que nunca: el turismo nacional, con una serie de conciertos en los Paradores de Limpias, Cardona, Sigüenza, Santo Estevo, Costa da Morte, Mazagón, Málaga Golf y Gredos a cargo artistas de categoría como Diego El Cigala, Ara Malikian, Pasión Vega , Miguel Poveda, Iván Ferreiro o el propio Mercé , que pasó por este festival el año pasado y lo recomienda «fervientemente» a todos sus seguidores. «Es una maravilla, una exquisitez en un ambiente muy bonito», asegura el cantaor jerezano.

Al principio de la cuarentena mantenía el optimismo, ¿cómo se ha sentido después?

Bien, porque he seguido con mis hijos y mis nietos, y estando todos juntos se lleva mejor. Después de tanto viaje pa'cá y tanto viaje pa'llá, estuvo bien descansar. Pero por ese mismo motivo, por estar tan acostumbrado a viajar, llegó un momento en el que sí me cansé un poquito de estar tan encerrado. Pero bueno, me lo he pasado bien con el Instagram, con el Skype, con la tecnología (risas).

¿Cómo ha sido el reencuentro con sus músicos?

Con mucha alegría, con muchas ganas contenidas de vernos juntos en los escenarios, aunque sea dentro de esta nueva normalidad y toquemos para menos personas. También seremos menos músicos, pero serán conciertos como los que he venido haciendo, con una primera parte de flamenco tradicional y otra más popular. Está costando vender entradas, porque la gente no está muy por la labor todavía, hay miedo. Pero vamos a ir poco a poco, con precaución, y a ver qué pasa.

Se nota ese dilema, entre la necesidad de esa comunión que genera la música en directo, y la precaución.

Sí, mucho. Cuando hablo con la gente me dicen que tienen muchas ganas de ir a conciertos, de disfrutar de la música como antes, y yo espero que poco a poco vuelva la confianza y que no ocurra nada malo.

¿Qué siente al ver imágenes de multitudes cometiendo irresponsabilidades en la calle? ¿Quizá entiende un poquito que la gente no pueda aguantar más?

Qué va, hombre. Me cabrean mucho esas imágenes. Hay que tener paciencia y responsabilidad. Qué necesidad hay de hacer esas cosas. Los jóvenes siguen creyendo que no les va a pasar nada, y de eso nada. Mucho cuidado, chavales. Hay que acabar con el bicho, y tenéis que ayudar.

¿Qué le cuentan desde los tablaos flamencos?

Están muy mal. Espero que salga alguna ayuda por algún lado, porque los tablaos son fundamentales para el flamenco. Y si el flamenco es nuestro patrimonio, no podemos dejar que cierren más . Ya ha caído Casa Patas , y no sé qué va a pasar con Café Chinitas. En Madrid ya sólo van a quedar Torres Bermejas y El Corral. Si los aviones van llenos, algo se podrá hacer para que los tablaos también se adecúen a las circunstancias.