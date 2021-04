John y Yoko, desde el páramo helado del 'mono' de heroína Este viernes se celebra el 50 aniversario del disco 'John Lennon / Plastic Ono Band', con una reedición antológica que incluye 159 grabaciones repartidas en seis CDs, dos LP y dos audio discos en Blu-ray

¿Qué se puede destacar de una caja antológica con más de once horas de grabaciones del primer disco en solitario de John Lennon? Parece difícil elegir, pero el prestigioso productor Sam Gannon, uno de los encargados de sacar brillo a la reedición de 'John Lennon / Plastic Ono Band', lo tiene clarísimo: «Las tomas alternativas de 'Cold Turkey'. Son lo más especial que nos hemos encontrado rebuscando entre todo el maravilloso material que se conserva en los archivos», aseguró el ingeniero de sonido, en un encuentro digital celebrado hace un par de semanas para presentar este artefacto bautizado 'John Lennon / Plastic Ono Band. The Ultimate Collection'.

Gannon no hace esta aseveración desde una perspectiva únicamente técnica, sónica. También habla desde lo conceptual y lo humano, por las cruentas odiseas que se libraban en el frágil cuerpo de John por aquella época. El 'Cold turkey', el mono de heroína, era ese aterrador páramo helado que el ex Beatle atravesaba tiritando cada vez que intentaba desengancharse, en el que sólo resonaba una música cacofónica escrita con el ritmo del castañetear de dientes y la melodía de gemidos de desesperación y dolor.

Grabado en 1970, poco después de la disolución de The Beatles, 'John Lennon/Plastic Ono Band' fue un álbum en el que John desnudó su música de artificios y ornamentaciones para llegar a crear un exorcismo artístico visceral, confesional, crudo, dolorosamente honesto y revelador. Inspirado en la psicoterapia que él y su mujer Yoko Ono habían estado practicando con el Dr. Arthur Janov, John, junto a la minimalista Plastic Ono Band – Ringo Starr a la batería, Klaus Voorman al bajo y Phil Spector como productor–, el álbum fue una confrontación con sus demonios. Pero también era una confesión de amor a su mujer, una crítica a los falsos ídolos y, por extensión, una declaración jurada que certificaba que 'el sueño' de los Fab Four se había terminado definitivamente.

El 23 de abril, Yoko Ono Lennon y Capitol/UMe celebran 50 años de esta obra maestra de John Lennon, con una caja súper Deluxe de ocho discos, una experiencia inmersiva, de escucha pausada y exploración en profundidad de lo que John describió como «lo mejor» que había hecho en su carrera. Totalmente autorizada por Yoko Ono, que supervisó la producción y la dirección creativa, y realizado por el mismo equipo que ya trabajó en el aclamadísimo 'Imagine – The Ultimate Collection' de 2018, que le valió un premio Grammy a su ingeniero de sonido Paul Hicks y los mezcladores/ingenieros Rob Stevens y Sam Gannon, esta 'Ultimate Collection' coloca al que la escucha en el centro del estudio y explora las sesiones de grabación del álbum de 1970 en los EMI Studios 2 y 3 de Abbey Road junto con los singles de Lennon posteriores a Beatles, 'Give Peace A Chance', 'Cold Turkey' e 'Instant Karma! (We All Shine On)', desde su concepción hasta el master final, incluyendo música inédito y demos poco conocidas, ensayos, tomas descartadas, jams y conversaciones de estudio. En total, el set contiene 35 demos y tomas nunca antes publicadas.

Esta histórica colección, remezclada y remasterizada, incluye 159 temas repartidos en seis CDs y dos audio discos en Blu-ray que acumulan un total de 11 horas de música e incluye dos postales ('Who Are The Plastic Ono Band?' y 'You Are The Plastic Ono Band') un poster 'War Is Over!' y un completísimo libro de tapa dura de 132 páginas con las letras, fotos poco conocidas, imágenes de las cajas con las cintas, memorabilia y notas completas. Diseñada y editada por Simon Hilton, el Compilation Producer y Production Manager de la serie Ultimate Collection, el libro cuenta la historia de cada una de las canciones y el making of del álbum con las palabras de John y Yoko y las de las personas que trabajaron con ellos, a través de nuevas entrevistas. También se edita en varios formatos físicos y digitales, incluyendo una edición en CD que incluye los Ultimate Mixes del álbum original y los tres singles no incluidos en él, y una versión expandida en 2 CD o 2 LP que añade un disco con tomas descartadas de cada canción.

Yoko escribe en el prefacio del libro: «Con los discos de la Plastic Ono Band, a John y a mí nos gustaba la idea de mostrar esta realidad básica, cruda que queríamos enseñar al mundo. Estábamos influenciando a otros artistas, dándoles el valor, dando dignidad a un cierto estilo de vulnerabilidad y fuerza que no era aceptada por la sociedad de aquel tiempo. Fue una revolución para un Beatles decir, 'Escuchad: soy humano, real'. Tuvo mucho valor por su parte».

Las categorías de nuevas mezclas de esta antología van desde los nuevos 'Ultimate Mixes', donde la voz de John ocupa el centro y se actualiza su sonido, hasta los 'Elements Mixes', que aíslan y destacan ciertos elementos de las grabaciones multipista a niveles más profundos de detalle y claridad, o los 'Raw Studios Mixes', que permiten vivir el momento en el que John y la Plastic Ono Band grabaron cada canción, mezclándola en directo sin efectos, reverbs o retrasos en la cinta. También se incluye el 'Evolutionary Documentary', un montaje de audio que detalla la evolución de cada canción desde la demo hasta la grabación del master a través de instrucciones, ensayos, grabaciones, exploración del multipistas y conversaciones de estudio. Los Blu-rays presentan un despliegue de opciones de escucha entre las que se encuentra la alta definición, calidad de sonido de estudio 192kHz/24bit en estéreo y un sonido Surround 5.1 envolvente y mezclas en Dolby Atmos.

A pesar de la seria naturaleza del álbum, John and the Plastic Ono Band, que a veces incluía a Yoko, Billy Preston y Phil Spector, se divertían entre tomas tocando jams de forma espontánea con canciones de rock 'n' roll clásicas, improvisando e incluso haciendo versiones tempranas de algunas de las canciones de John. Por primera vez, estas 22 jams se publican y aparecen en el set en el mismo orden en que fueron grabadas. Algunas de esta joyas incluyen interpretaciones espontáneas del 'Johnny B Goode' de Chuck Berry, 'Ain´t That A Shame' de Fats Domino, 'Send Me Some Lovin' de Little Richard y la divertidísima parodia de Elvis Presley, que ilustra el amor de John por el rock 'n' de los comienzos. Otros gemas incluirían los primeros ensayos de 'Hold On' y un par de intentos muy tempranos de 'I Don't Want To Be A Soldier Mama, I Don't Want To Die', que terminaría formando parte de su siguiente álbum, el no menos legendario 'Imagine'.