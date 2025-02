Jethro Tull: «Más de la mitad de los rusos ve a Putin como un mesías»

Cuando Ian Anderson empezó a dar forma a 'Zealot Gene' ('Gen fanático') en 2017, no imaginaba cuánta razón le darían los hechos venideros a sus letras. «El disco ofrece muchas alusiones al mundo radical y políticamente cargado de populismo en los liderazgos», describía hace un par de meses el legendario cantante y flautista, que como podrán comprobar es un avezado analista geopolítico, bélico e incluso religioso. «'Zealot Gene' resume la naturaleza divisiva de las relaciones sociales y las opiniones extremas que alimentan los fuegos del odio y los prejuicios, que quizá están hoy más presentes que en cualquier otro momento de la historia. Todo el mundo cree que sabe quién está alimentando ese odio, pero, en realidad, lo más probable es que en este momento haya al menos cinco figuras nacionales prominentes y dictatoriales que podrían cumplir con los requisitos». Poco antes de que Anderson aterrizara en España para presentar el álbum y dar dos conciertos en Madrid y Cartagena, una de esas figuras, Vladimir Putin, manifestó su fanatismo en todo su esplendor y se convirtió en protagonista de la promoción del disco, el primero de Jethro Tull en dieciocho años.

¿Cómo ve la situación en la vieja Europa?

Putin no es tan diferente a Trump o a otros políticos. Sabe utilizar y controlar los medios, las redes sociales, y así ha conseguido que dentro de su país nadie sea crítico con él. La grandísima mayoría de los rusos creen en todo lo que su glorioso líder les cuenta, y casi nadie tiene el valor de enfrentarse a él, porque saben cuáles pueden ser las consecuencias, que pueden ir desde el encarcelamiento hasta la propia muerte. Creo que Putin ha desconectado de la realidad, que ha perdido la cabeza, y eso es temible porque sigue siendo el ejemplo perfecto de político populista que sabe manejar la inseguridad y la rabia de su pueblo para sus propios intereses. Ahora es un hombre enrabietado, y un hombre enrabietado hace cosas enrabietadas. Estamos en un momento histórico muy peligroso. Yo hace unos años le tenía cierto respeto, porque le veía como una figura internacional muy inteligente, que sabía sacarle partido a su experiencia. Pero ahora ha ido demasiado lejos, lejísimos. Si consigue hacerse con el control de Ucrania, no se detendrá ahí. Sigue incrementando el número de tanques y de tropas en el terreno, y está dispuesto a pasarse diez años en guerra si hace falta. Tendrá que llegar un momento en el que los rusos tendrán que decidir si quieren que sea una guerra de Rusia, o sea la guerra de Putin.

La alternativa a una guerra larga, sólo sería precipitar el fin de la carrera de Putin. ¿O cree que la posibilidad de la guerra nuclear es real?

La respuesta a eso sólo la tiene la élite política rusa. Me temo que para muchos, Putin es la mejor opción para mantener su estatus y su riqueza. Putin ha estado haciendo preparativos para esto durante años, de maneras que ni siquiera imaginamos, y estoy seguro de que si se le intenta echar del poder, no se irá pacíficamente. Está convencido de que merece estar en el poder hasta su muerte. Lleva años demostrándolo y quitándose de en medio a cualquiera que lo discuta. Como decía, no va a parar. Nos enfrentamos a muchos años de inestabilidad global.

¿Esto afectará a su gira europea?

Por supuesto, a la mía y a la de muchísimos compañeros músicos. Se suponía que iba actuar en Kiev y Odesa en abril, y ya veremos si tengo que cancelar mis conciertos en Polonia o en Finlandia. La gira rusa está cancelada también, obviamente. No sabemos cómo va a evolucionar todo esto, pero en base a los hechos y a los datos, podemos intuirlo. Estonia y Letonia, que pertenecen a la OTAN, tienen frontera con Rusia y no veo a Putin aceptando eso durante mucho más tiempo. Ahora la OTAN está reforzando su presencia en ambos países, y Putin va a considerar eso una invitación a la invasión. Y si la posibilidad de emplear armas nucleares aparece en ese conflicto, creo que no va a tener dudas. El mundo es un lugar muy, muy peligroso ahora mismo. Pero bueno, no quiero aterrorizar a nadie. ¡En España os pilla lejos, aunque estéis en el mismo continente! ¡Jajaja! Podéis sentiros más a salvo que los finlandeses o los estonios.

Hablando de la guerra nuclear, en el disco hay una canción llamada 'Mrs. Tibbets', dedicada a la esposa de Paul Tibbets, el militar que pilotó el avión que arrojó la bomba sobre Hiroshima, el Enola Gay.

Quería hablar de los horrores que la gente puede cometer cuando se busca venganza, porque eso es lo que le pasó al presidente Truman con el Proyecto Manhattan (el que diseñó el arma, liderado por Robert Oppenheimer). Se vio con la posibilidad de utilizar las dos primeras bombas atómicas contra población civil, y lo hizo. Podría haberlas tirado al Monte Fuji para borrar del mapa un trozo de su cima, por ejemplo, y hubiera puesto de rodillas a los japoneses igual, ya que es un lugar sagrado para ellos y les hubiera impactado muchísimo. Pero optó por matar a cientos de miles de personas, optó por la brutalidad. Es lo mismo que ahora está haciendo Putin. Está muy cabreado con todo el mundo, con todos los países que le rodean, y es un hombre furioso. Así que la opción nuclear no hay que descartarla. Sería de ingenuos. La única esperanza es que haga honor a su religiosidad, porque se supone que es un hombre muy religioso, que abrazó la espiritualidad después de sufrir ciertos incidentes en su vida, con su mujer y con un accidente que tuvo. Si la Iglesia Ortodoxa rusa se opone firmemente a la guerra y él hace honor a su presunta religiosidad, habrá una oportunidad para parar todo esto. Pero sinceramente, no soy muy optimista con esto...

Usa varias referencias bíblicas en el disco, ¿cree que varias de sus historias se pueden aplicar a la vida actual?

Las canciones hablan del mundo en el que vivimos desde 1945. En las bombas de Hiroshima y Nagasaki pueden verse paralelismos con la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. La historia de Moisés, subiendo una montaña para encontrar pruebas de que era un elegido de Dios para liderar a las masas, también puede ser una metáfora de otras cosas que suceden en la actualidad. Lo peligroso es lo mucho que se puede tergiversar esto, porque en Rusia, más de la mitad de la población estará viendo a Putin como un mesías y estará rezando para que Ucrania caiga. Yo no creo en Dios, pero respeto que la gente rece, porque no hace daño a nadie. Pero al rezar por una cosa así estás reflejando un deseo político real que es espantoso.

Por otro lado, está la cuestión de 'para qué rezar, si hay un plan divino'. Pedirle a Dios que altere sus designios resulta contradictorio.

Eso es lo que plantean la mayoría de religiones. Pero es un argumento que suele tener más importancia en las orientales. Si hay un plan de Dios, nada podrá alterarlo. Recuerdo una anécdota en Bombay acerca de esto. En una calle vi a un hombre llevando en motocicleta a su mujer y a sus tres hijos, todos sin casco, por una calle atestada de tráfico con cientos de coches y motos haciendo auténticas locuras. Se paró cerca de mí y le pregunté si no le preocupaba la seguridad de su familia. Su respuesta fue que si tenían que sufrir un accidente, él no podría hacer nada porque sería el destino marcado por Dios. Si tenían que morir en un accidente, era un destino inevitable. Ponerse casco no marcaría ninguna diferencia. No pude discutírselo, porque no íbamos a llegar a ninguna parte. Es muy fácil y muy cómodo pasarle la responsabilidad de tus actos a un Dios. Yo no creo en las intervenciones divinas, y aun así, tengo ciertas creencias espirituales que podría llamar panteísticas en cuanto a que creo que Dios está en todas partes, pero no creo que sea una única fuerza, una única figura divina. No creo en el poder de la fe, ni del acto de rezar. No creo en las creencias, valga la redundancia, sino en los datos y en los hechos, en las probabilidades. Soy, no obstante, un gran seguidor del cristianismo en términos prácticos, por ejemplo defendiendo las cosas positivas que aportan a la civilización en temas como la importancia de la familia, o valorando su patrimonio artístico porque creo que es de sentido común. Además he tocado en muchas iglesias y catedrales ¡jajaja! Hablando en serio, mi forma de ver todo esto no suele ser fácil de entender para nadie. Pero no espero que lo sea, ni lo necesito. Sí me gustaría que la gente que no es atea abrazase religiones más abiertas y plurales. Pero también defiendo, por ejemplo, la existencia de la Navidad como algo espiritual, y no algo pensado exclusivamente para hacer compras, comer y beber mucho. Hay quien dice 'felices fiestas' o 'felices vacaciones' en lugar de 'feliz Navidad', y me parece estúpido porque no puedes quitar el componente cristiano a esa fiesta. Simplemente es inseparable.

Antes de despedirme me gustaría comentar con usted un par de asuntos de actualidad musical. ¿Cómo ve el conflicto entre Neil Young y Spotify por los contenidos negacionistas de la plataforma?

Los artistas a veces usan su poder para intentar cambiar cosas, y en este caso, estoy de acuerdo con los argumentos de Neil Young. No creo que consiga mucho, y además me parece que hay mejores formas de luchar contra eso, entre otras cosas denunciándolo en las redes sociales y en la prensa, pero su argumento es justo. Aun así no creo que consiga liberar al mundo de la derecha alternativa ¡jaja! Como demuestra esta charla, yo también utilizo el poder que tengo para manifestar mis ideas políticas o religiosas, y hay otros que lo hacen para manifestar las suyas, incluyendo posturas negacionistas como han hecho algunos músicos. Después de dos años tan duros, es muy fácil que haya gente que opte por creerles. Y por otro lado, quienes han defendido la postura antivacunas son muy mayores ya... Puede que sus cabezas ya no funcionen tan bien como lo hacían antes, o puede que nunca hayan sido lo inteligentes que pensábamos. En cualquier caso, no es recomendable creer a pies juntillas lo que dice gente tan vieja como ellos, o como yo, pero sí que hay que escucharnos porque la experiencia nos da cierta sabiduría. Aun así insisto, yo soy músico y no espero que la gente piense como yo, ni crea en lo que yo creo. Lo que yo recomiendo a la gente es: escucha todas las versiones, reflexiona sobre cada una de ellas, e intenta que en tu país haya democracia para poder elegir lo que tus conclusiones te dicen que debes elegir. Tú y yo tenemos esa suerte, pero obviamente, no es el caso en la madre Rusia.

Termino preguntándole si alguna vez ha pensado en vender todo su catálogo, como han hecho muchas estrellas de la música recientemente.

Me lo han preguntado varias veces, pero no, no pienso hacerlo. Tengo control sobre la publicación de mis canciones, así que por ahora no tengo deseos de hacer caja. Tengo 75 años, y mi familia pronto tendrá los derechos de publicación. Puede que sean importantes para que puedan pagar facturas en el futuro.