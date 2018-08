Jean-Michel Jarre, el mago utopista de la electrónica, cumple 70 años El compositor francés, autor de «Oxygène», lleva cinco décadas creando la música del futuro de la que ha vendido 80 millones de discos

Marina Rubio

Madrid Actualizado: 24/08/2018 12:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jean-Michel Jarre, compositor e intérprete francés pionero de la música electrónica, cumple este viernes 70 años. Cinco décadas de trayectoria, cerca de 80 millones de discos vendidos e incontables apasionados de su magia en crear la música del futuro. Es un referente para muchos artistas del momento, como Daft Punk o M83. De su sonido también bebe la música de otros grandes como Moby o Hans Zimmer.

En la década de los 70 parecía impensable que una música no hecha con instrumentos se convirtiese en super éxito de ventas. Pero Jarre y sus «máquinas» lo consiguieron. Durante el siglo pasado, protagonizó algunos de los conciertos al aire libre más multitudinarios de la historia, llegando a congregar a casi cuatro millones de personas para escucharle en Moscú, en 1997. Y ya antes de eso había entrado en el «Libro Guinness de los récords» tras el éxito de «Paris La Défense», el espectáculo musical del que disfrutaron un millón de personas en 1979.

El músico es uno de esos hijos de personajes relevantes que ha sabido brillar con luz propia, diluyendo toda posibilidad de atribuir a otro su mérito. Su padre, Maurice Jarre, fue el compositor de cabecera de David Lean, y creador del universo musical de películas como Doctor Zhivago o Lawrence de Arabia. Jarre hijo esculpió su propio mundo sonoro, abriendo un camino entre «la experimentación y la melodía» (forma con la que describe su música).

Reconocido heredero sonoro de Pierre Schaeffer (creador de la música concreta), Jarre le defiende como creador del concepto que revolucionaría todo lo que se hizo después, la idea de que «la música no está hecha solo de notas, sino también de sonidos. Hoy en día, todos los DJs son diseñadores de sonido, incluso sin saberlo. Esa idea fue la que me hizo tomar la dirección que tomé, en lugar de cualquier otra», como explicaba en una entrevista con «Tentaciones».

«Oxygène» es el nombre del trabajo fundamental que, después de recibir el «no» de varias discográficas, se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales de 1976, el mismo que le catapultó a la fama. El disco sigue siendo hoy el más vendido de un músico francés. Con él, nacía una nueva lógica en torno a la organización interna de los discos, pues estaba integrado por «capítulos» y no por canciones. Desprovisto del usual título para cada tema, las pistas estaban nombradas solo con números.

En 2016, Jarre cerraba el círculo que comenzase con el primer «Oxygène» cuarenta años atrás, con la tercera parte: «Oxigène 3». El artista habló entonces de que lo hacía porque componer, para él, era una «droga» e iba mucho más allá de la fama o el dinero.

Aunque el francés siempre ha sido un lobo solitario, entre 2015 y 2016 lanzó también su «proyecto más ambicioso», como él mismo lo calificó, esta vez muy bien acompañado. «Electronica 1: The Time Machine» y «Electronica 2: The Heart of Noise», los dos álbumes que lo conforman, cuentan con colaboraciones de 30 artistas. Pet Shop Boys, Cyndi Lauper, Edward Snowden o Hans Zimmer son solo algunos de ellos.

Otra de las preocupaciones de Jarre es el planeta, de hecho habla de la música electrónica como un sonido universal que está por encima de la división de géneros, y siempre ha pretendido que fuera vehículo de transmisión de la idea de que aún podemos salvar la Tierra.

De ser un músico cualquiera experimentando en el pequeño estudio en el que se cocinó el primer «Oxygène», pasó a ser el faro de millones de personas durante los espectáculos de música y luz en los que, por un momento, el mundo entero se detenía en ese momento eléctrico. 70 años de vida y 50 de visión de futuro a través de un universo musical que es, sin lugar a dudas, atemporal.