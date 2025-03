Jarabe de Palo lanza «Misteriosamente hoy», el primer videoclip póstumo de Pau Donés

«Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver. Nada me asusta, milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy, la vida vale la pena», canta Pau Donés en el videoclip de «Misteriosamente hoy», el primero tras su muerte.

El vídeo de la canción, que forma parte del último disco de Jarabe de Palo , «Tragas o escupes» , muestra al artista disfrutando de un día soleado con su perro Fideos en el Valle de Arán (Lérida), donde se retiró para pasar sus últimos días rodeado de su familia y sus seres queridos.

Antes de fallecer, el cantante dejó escrito un texto en el que más o menos decía que su última voluntad era que se publicasen estas hermosas imágenes acompañadas de su propia música: « Simplemente me gustaría hacer un vídeo en el cual se me viera con mi perro "Fideos", juntos, paseando por la montaña, correteando sobre el césped, disfrutando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento, sin pensar en nada... simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña... conseguir transmitir aquella sensación me haría feliz».

Pau Donés murió el pasado 9 de junio a los 53 años , víctima de un cáncer que le fue diagnosticado en agosto de 2015.