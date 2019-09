Iron Maiden detiene un concierto por la paliza a un fan por parte del equipo de seguridad

El cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, no daba crédito. Y así lo verbalizó: «Espero que este chico denuncie». Y es que la gente de seguridad de su concierto en Washington la emprendió con un fan del grupo con una brutalidad impactante para el vocalista.

Porque fueron puñetazos, de hasta diez miembros de seguridad del lugar en el que se celebró el evento. Todo tuvo lugar en los bises, en los primeros acordes de uno de los temas, cuando Dickinson observó el follón (a partir del minuto 3, comienzan los golpes).

En esta situación, el cantante se acercó directamente al origen del tumulto y dirigió el foco hacia allí para averiguar qué es lo que había pasado. Inmediatamente, paró el concierto y recriminó la violencia al equipo de seguridad.

«Tenemos a un fan herido al que han echado diez miembros de la seguridad. Es la primera vez que algo así pasa y no sé si esto pasa en este lugar todo el rato. Espero que reciba tratamiento en el hospital ahora porque tiene heridas en la cabeza. Espero que este chico denuncie a este lugar», dijo Dickinson.

Y pidió ayuda al público: «Si alguien tiene alguna grabación, estaríamos encantados de ayudar a encontrar a los matones. No es necesario hacer esto, es bullying».

Breaking: Fan at Iron Maiden show punched multiple times in face by security staff member, according to lead singer Bruce Dickenson pic.twitter.com/GUtkQ9ueLo