Así es el impresionante cartel de las Noches del Botánico de Madrid 2020

Wilco, Tom Jones, Dido, Cat Power, Rufus Wainwright o Belle and Sebastian serán algunas de las estrellas que formarán parte de la programación de la quinta edición del ciclo Noches del Botánico, que del 17 de junio al 29 de julio llenará de música la Universidad Complutense de la capital.

Según se ha desvelado este jueves en rueda de prensa, a ellos se sumarán Pat Metheny, Of Monster And Men, Crowded House, Jessie J, Herbie Hancock, Agnes Obel, Víctor Manuel, Los Secretos, Estrella Morente en concierto doble con su hermano Kiki, Tomatito, Diego El Cigala y Andrés Suárez, entre otros.

El Real Jardín Botánico de Ciudad Universitaria repetirá como sede de esta quinta edición, que tendrá el difícil papel de igualar el éxito de su pasada convocatoria, con más de 90.000 asistentes en 34 conciertos, muchos con todo el aforo agotado.

Para intentarlo, el que sus organizadores han venido a proclamar como «segundo evento musical de marca Madrid» contará, a falta de confirmar más artistas, con al menos 35 jornadas de actuaciones, de las cuales 16 serán de programación doble y ofrecerán más música a cargo de mujeres que nunca.

De ello dará cuenta el arranque el 17 de junio reservado a Estrella Morente, que compartirá escenario con su hermano menor, Kiki, un día antes del desembarco de la británica Dido, una de las voces más reconocibles del pop, en la que será su primera visita a España y a la capital en 16 años.

Aún más legendario, Pat Metheny envolverá los jardines con ese jazz avalado por 20 premios Grammy el día 20 de junio. Más jazz servirá el combinado Pátax el día 21 como apertura del italiano Zucchero, mientras que Víctor Manuel y Andrés Suárez le pondrán verso español a las noches del 24 y 25, respectivamente.

Wilco, la que probablemente será la gran sensación de esta edición, regresan a Noches del Botánico el 26 para presentar «Ode to Joy» (2019), como también repite la italiana LP el día 30, tras el paso de Los Secretos y El Twanguero el 27.

El mes de julio se abre a lo grande con Tom Jones, historia viva de la música, quien ha pedido pista con público de pie «y la tendrá», han dicho los responsables de Noches del Botánico.

A su fiereza le seguirá una tanda de conciertos de gusto y sensibilidad: el 2, el folk alternativo de los islandeses Of Monster And Men, perfecto engarce para que el 4 actúen los pioneros del sonido «indie» Belle And Sebastian con sorpresa, la del concierto esa misma velada de la canadiense Beth Orton en su primera actuación en Madrid.

En toda esta línea entra también el bis en Noches del Botánico de Rufus Wainwright, esta vez con banda, el día 5. Le tomarán el relevo la magnética Cat Power el 6 y un programa doble de altura con los quiebros oníricos de Agnes Obel y la acidez melodramática de John Grant, ambos el 7.

Vuelve el jazz el 8 de julio con Cècile McLorin Salvant, coronada por los Grammy como la nueva gran voz del género. Tras ella, el día 9 y tras años de parón, toda la historia de Crowded House, autores de algunas de las melodías más contagiosas de todos los tiempos.

Tomatito (en compañía de Duquende, Israel Fernández y Antonio Reyes) desembarca el 10, seguido de Diego «El Cigala», que el 11 presentará su nuevo disco dedicado a México junto a una estrella emergente de aquel país, Flor Amargo.

No podía faltar al menos una cita con la electrónica. La pondrá como gran estrella del estilo el francés Woodkid con sus apabullantes puestas en escena el 12.

Otros artistas que pasarán por Noches del Botánico serán George Thorogood & The Destroyers y Vintage Trouble (día 13), Carlinhos Brown y Cimafunk (14), Imelda May y Nikki Hill (16), Zenet y Javier Ruibal (17), Vicente García y Tony Succar (19), Yann Tiersen (20) y la estrella británica del pop comercial Jessie J (21) y Little Dragon y The Cinematic Orchestra (día 22).

Con un oído puesto en África, Madrid podrá disfrutar el día 23 del astro senegalés Youssou N'Dour en un programa doble con otra propuesta muy inusual en la capital como es Cymande, a los que seguirán Asaf Avidan y Mayra Andrade el 24.

En las jornadas de cierre se podrá ver a Quique González, acompañado de Egon Soda (día 25), pero sobre todo llamará la atención la combinación en una sola velada de Kiko Veneno con Graham Nash, el que fuera miembro de los míticos Crosby, Stills, Nash & Young (día 26).

El veterano Herbie Hancock (27) y la salsa de Óscar D'León y el folk peruano de la veterana Eva Ayllón (28) constituirán la antesala del broche definitivo, el día 29, con la recuperación de Gipsy Kings («los auténticos», han subrayado desde Noches del Botánico) y de La Barbería del Sur en su retorno a los escenarios.