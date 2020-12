La importancia de una buena playlist en Nochevieja: ¿Cuál será la canción favorita para despedir 2020? Una encuesta demuestra que tener una buena selección musical para la cena de fin de año es esencial para el 60 por ciento de los españoles

Más de la mitad (53%) de los europeos piensa que la lista de reproducción de música es un factor clave para que la celebración en casa sea un éxito o no, llegando al 71% en España. Así lo asegura una investigación europea encargada por Sonos, compañía líder mundial en tecnología de sonido, que además revela que, a pesar de todo a lo que nos hemos enfrentado en 2020, la mitad de los encuestados afirman que es más importante que nunca celebrar el Año Nuevo, alcanzando un 57% en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años en todo el continente y un 60% en el caso de los jóvenes españoles.

Pero la importancia de la música no se trata solo de la fiesta. Hauke Egermann, profesor del Grupo de Psicología de la Universidad de York, que investiga los efectos psicológicos de la música, dice que la música ha sido una herramienta social crucial para resistir el caos que 2020 nos ha dejado: «La música crea experiencias que son apropiadas para la situación actual, pero que están vinculadas a nuestras experiencias pasadas, nuestra experiencia de otros tiempos que podríamos perder en este momento. Hemos investigado un poco, durante el primer encierro en la primavera, sobre cómo escuchar música nostálgica se asocia con un mayor bienestar: usar la música como herramienta ayuda a las personas a sentirse bien y afrontar su situación».

La investigación refleja estos hallazgos, y cuatro de cada cinco personas están de acuerdo en que escuchar música les levanta el ánimo. Sin embargo, el detalle específico varía según los países: el 49% de los polacos planea escuchar melodías más positivas en 2021, mientras que para el 36% de los españoles cantar con amigos es el factor clave en su disfrute. Después del caos y la incertidumbre de 2020, podría parecer que la gente está lista para liberarse y divertirse mucho, pero la investigación muestra que un amplio 88% prefieren un ambiente relajado en la víspera de Año Nuevo. Cualquiera que sea el ambiente, más de la mitad de los españoles encuestados (69%) mencionó la música y una gran lista de reproducción (60%) como elementos de las reuniones de Año Nuevo que son clave para una gran velada.

En todo caso, la música pop reina en el 62% de las listas de reproducción europeas, con fans especialmente devotos en Austria y Dinamarca. La música dance es la banda sonora preferida en Polonia, mientras que los italianos apuestan por el hip-hop. Si vas a celebrar el Año Nuevo en España, lo más probable es que también estés escuchando indie, y R&B en Francia.En España es habitual que en las celebraciones de Nochevieja suenen «Un año más de Mecano» o «Año nuevo» de Vetusta Morla. Pero la encuesta de Sonos revela que este 2020, la que más va a sonar en España es «I Want to Break Free» de Queen (49%), sin duda por las ganas de recuperar la libertad que nos ha quitado la pandemia, seguida de «Happy New Year» de ABBA (26%) y «New Year's Day» de U2 (21%). Los mayores de 75 años han escogido a Abba entre su Top 3 (82%), y los jóvenes de entre 18 y 24 años han elegido la canción de Ariana Grande «Thank you, Next» (37%). El Top5 de la playlist más popular de este año lo completa «Freedom» de Wham!, con un 17%.