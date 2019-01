El impactante cambio físico de Celine Dion desata las especulaciones en su reaparición mediática en París La cantante canadiense responde a las insinuaciones sobre su posible anorexia y presenta en sociedad a su nuevo toy-boy el bailarín malagueño Pepe Muñoz

La popular cantante Celine Dion, que acudió a varios desfiles de la Semana de la Moda de París en su reaparición mediática, ha impactado por la extrema delgadez con la que se le pudo ver, llegando a ser comparada con un «esqueleto».

La propia artista canadiense, de 50 años, ha tenido que salir al paso de estos comentarios en una entrevista en el diario «The Sun» en donde ha respondido: «Si me gusta, no quiero hablar de ello. No te molestes, no saques una foto. Si te gusta, estaré allí... si no, déjame en paz». De hecho, no es la primera vez que se insinúa que tiene un trastorno de alimentación pero ella se ha defendido siempre de que es de genética delgada como toda su familia.

La extrema delgadez de Dion ha destado los rumores en París - AFP

Celine Dion ha sido uno de los personajes omnipresentes durante la Semana de la Alta Costura de París. Desde que en 2016 sufriera la pérdida de su marido, René Angélil, la cantante canadiense ha seguido adelante como ha podido, hasta el punto de cambiar radicalmente de aspecto y de armario. Sus estilismos, cuidadosamente elegidos, además de este impactante cambio físico, no pasaron inadvertidos en París.

La capital de la moda ha servido también de trampolín para presentar en sociedad al toy-boy al que ha confiado su corazón: el bailarín malagueño Pepe Muñoz, dos décadas más joven que ella. Además de dedicarse a la danza, Muñoz trabaja como modelo y es actor en musicales. Actualmente es miembro del equipo docente de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga.

Dion, que es madre de tres hijos, sufrió un calvario durante la enfermedad de su marido, René Angélil, que murió de cáncer en el 2016. Hoy, tres años después, Celine vuelve a sonreír de la mano de su amigo Pepe. «Desde el principio nos hemos entendido muy bien, nos divertimos juntos. Cuando la gente nos ve, toma fotos y se hace preguntas. Pero no hay necesidad de mezclar las cosas. Yo continúo soltera», ha dicho, tratando de apaciguar a la prensa del corazón.