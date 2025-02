«Homegrown», el «álbum perdido» de Neil Young verá la luz el 19 de junio

El 19 de junio habrá duelo de titanes. Tras el anuncio del lanzamiento del nuevo disco de Bob Dylan para ese último viernes de primavera, hoy Neil Young comunica que tendrá su nuevo trabajo listo para la misma fecha.

Lo de nuevo, sin embargo, es muy relativo ya que se trata de un álbum grabado hace cuarenta y seis años, que nunca ha visto la luz. Titulado «Homegrown» , estaba inicialmente previsto para ser publicado en 1974, dos años después del mítico «Harvest». Lo cual lo hace especialmente interesante para los conocedores de la obra de Young.

Levon Helm, Karl T Himmel, Emmylou Harris y Robbie Robertson participaron en las sesiones que contienen las cintas originales, que han sido restauradas por John Hanlon y masterizadas por Chris Bellman.

« Es un disco lleno de amor perdido y exploraciones . Una grabación que ha estado oculta durante décadas. Demasiado personal y reveladora para exponerse en la frescura de aquellos tiempos», ha dicho el propio Young, que el pasado diciembre anunció que tiene una lista de grabaciones de conciertos y música sin editar. Entre esos inéditos estarían «Chrome Dreams», definido por él mismo como un álbum «eléctrico» de 1977; «Homefires», de 1974; y «Island in the Sun», cuyo lanzamiento en 1982 fue abortado, pero del que se filtraron canciones como «Soul of a Woman» y «Like an Inca».

«Homegrown» se puede adquirir ya en preventa a través de https://neilyoungarchives.com/.