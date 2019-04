Hombres G: «Nos cabrearía sonar en un mitin» La banda, que esta noche actúa en Sevilla, presenta su primer disco con canciones nuevas en diez años, «Resurrección»

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Actualizado: 26/04/2019 01:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hubo un tiempo en el que David Summers había desechado por completo un regreso de Hombres G. Pero la presión de los grupos de fans y la constatación de que sus discos aún tenían buenas ventas en América les hicieron cambiar de opinión. En 2002 se reunieron para grabar un nuevo disco, «Peligrosamente Juntos», y después llegaron «Todo esto es muy extraño» (2004), «10» (2007) y «Desayuno continental» (2009). Desde entonces, no han parado de dar conciertos a ambos lados del océano, sin volver a pasar por el estudio. Pero el parón creativo de Hombres G puede darse por terminado: ya está en la calle «Resurrección», y el cuarteto está presentándolo en una gira, que, según nos cuenta Summers al teléfono, batirá records a su paso por América.

Se nota que es un disco que han hecho cómo y cuando han querido.

Desde hace unos años, esa es nuestra filosofía. Trabajamos sin discográfica, sin mánager, con libertad total.

¿En los primeros años del grupo grabaron algún disco por obligación?

(Piensa unos segundos) No, en realidad éramos nosotros mismos los que alimentábamos al monstruo. Teníamos mucho que decir, mucha creatividad. Nos marcamos un ritmo frenético, y grabamos siete discos en siete años. Era por ese ansia de querer decirle más cosas a la gente, éramos jovencitos y teníamos una energía apabullante. Ahora sin embargo, no. Espaciamos los discos, porque si no no puede ser… (risas).

¿Hay alguna canción antigua con la que ya no se sientan identificados?

Hay canciones que estás un poco harto de ellas, o con las que ya no te identificas para nada. Yo personalmente le tengo bastante manía a «No, no, no». Habla de «Falcon Crest» (risas), demasiado antiguo.

—¿Cómo será su gira en EE.UU.?

Allí vendemos más discos y llenamos más estadios que en ningún otro sitio. ¡Vamos a llenar el de Los Lakers! No sabía ni que tenía ese sueño, pero se ha cumplido. ¡Que me pase esto con cincuenta y cinco años!

¿Les cabrearía sonar en un mítin político?

A mí sí me cabrearía bastante, y creo que tomaría medidas. Entiendo a Juanes perfectamente. Nunca hemos tenido nada que ver con partidos políticos, y mira que nos lo han propuesto infinidad de veces. Pasamos de eso.