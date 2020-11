Así se hizo «Begin the Beguine», el clásico del gran coqueteador Julio Iglesias El cantante cuenta a «The Guardian» cómo se gestó el primer éxito británico de su repertorio

En su clásica sección «How we made» («Cómo hicimos»), del periódico «The Guardian», en la que se pregunta a un artista y su equipo de músicos, productores, etc cuáles son las historias detrás de tal o cual canción, le ha llegado el turno a la mítica «Beguin the Beguine» de Julio Iglesias.

El cantante español explica que llegó a jugar de reserva en el primer equipo del Real Madrid que incluía a Di Stefano y Puskas, pero que un accidente automovilístico en el que casi muere le dejó completamente paralizado. «Me llevó dos años aprender a caminar de nuevo. Mis manos no tenían mucha fuerza, así que me dieron una guitarra para ayudarme a recuperar el movimiento en ellas. Empecé a hacer pequeñas armonías simples, luego canciones simples. Aprendí a tocar y me convertí en cantante: ¡un mal cantante! ¿Ahora? No soy tan malo. Se convirtió en mi pasión y me convertí en el artista más vendido en España», cuenta el propio Iglesias.

Respecto a la canción, cuenta que «Begin the Beguine» (Volver a empezar) parte de un tema de Cole Porter, que había escuchado varias veces y describe como una de las canciones más bellas de los 40 y 50, y que decidió versionearla añadiendo nuevos arreglos y cambiando la letra por completo. «Escribí sobre un amor perdido, alguien a quien quieres volver. Todo en la vida se trata de experiencias personales: sus sentimientos, su cerebro y sus cromosomas. Entonces, como artista, expresas eso. Soy español, pero estas cosas son universales. La canción fue un éxito con las mujeres. Adoro, aprendo y respeto a las mujeres. Me gusta coquetear. ¿Qué puedo decir?», cuenta el artista.

Este tema fue el primer triunfo de nuestro Julio en el Reino Unido, llegando incluso a número 1. Cambió su vida por completo puesto que la canción se convirtió en un éxito internacional, un «Begin the Beguine» en toda regla en el plano extranjero puesto que a partir de aquí despego su meteórica trayectoria en todo el globo. ¡Hasta Frank Sinatra poco después le invitó a cantar a su fiesta de estrellas! «Nada de esto habría sucedido si ese programador de radio no hubiera elegido la canción para Picadilly Radio en Manchester. Creo mucho en la buena suerte», confiesa Iglesias.

El periódico británico también charla con el productor Ramón Arcusa, que cuenta que, inicialmente, Iglesias se le presentó un día antes de Eurovisión diciéndole: «Te diré dos cosas: vas a ganar Eurovisión y vas a escuchar hablar sobre mí». Arcusa había compuesto el «La, la la» de Massiel, histórico triunfo.

Pese a que no le interesó su figura, cuando Arcusa escribió «Sono un pirata, sono un signore» quería que Julio la cantara. Ahí comenzó una larga relación laboral que les llevó, por supuesto, a ese «Begin the Beguine» grabado en Madrid que alucina por inusual con que una canción cantada en castellano pudiera tener éxito en el Reino Unido. «Supongo que todos conocen la palabra "comenzar". La madre de mi esposa, que es inglesa, me dice: "No entiendo ni una palabra de lo que Julio canta, pero le creo"».