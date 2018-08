Un grupo surcoreano de K-Pop destrona a Taylor Swift en Youtube El vídeo del nuevo single de BTS, «Idol», alcanzó 45 millones de visionados durante sus primeras 24 horas en la red

El vídeo del nuevo single de BTS, «Idol», ha roto un importante récord al convertirse en el clip con más visionados de la historia de YouTube en sus primeras 24 horas. Según un portavoz de la compañía citado por Billboard, el videoclip alcanzó más de 45 millones de visionados en esas primeras 24 horas, superando a «Look what you made me do» de Taylor Swift, que hasta ahora reinaba en esta categoría con 43,2 millones.

Este nuevo single de la banda surcoreana de K-Pop se estrenó oficialmente el pasado viernes 24 de agosto convirtiéndose automáticamente en trending topic mundial. Y ahora, cinco días después de su estreno, ya ha superado los 90 millones de «plays». Con «Idol», BTS se superan a sí mismos, pues tenían hasta ahora el récord del año 2018 al vídeo más visto en sus primeras 24 horas con «Fake love» y 35,9 millones.

«Idol» es el tema estrella de «Love yourself: Answer», el nuevo álbum de BTS que también vio la luz el viernes y con el que la banda de Corea del Sur aspira a mantener su reinado en Estados Unidos en particular y en el resto del mundo en general. Este disco es la tercera parte de la trilogía integrada por «Love yourself: Her» -editado en septiembre de 2017- y «Love yourself: Tear» -editado en mayo de 2018 y con el que lograron ser la primera banda coreana número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos-.

Este nuevo disco de los ídolos del K-Pop es una complicación encabezada por el single «Idol», que llega con dos versiones: una estándar y otra con colaboración de Nicki Minaj. En total, son 26 canciones, algunas de las cuales son nuevas, mientras que otras fueron originalmente editadas en trabajos anteriores. Podemos encontrar, entre otros temas, sencillos como «DNA» y «Fake love», así como versiones alternativas o remixes de temas ya conocidos, e incluso reinterpretaciones extendidas como es el caso de Serendipity.

«Love yourself: Answer» llega antes de la gira mundial del grupo que está revolucionando el pop mundial desde Corea del Sur. Tras ser número 1 en Estados Unidos, BTS recorrerá el país norteamericano a partir de septiembre, incluyendo un enorme concierto en el Citi Field de Nueva York. La primera vez que un grupo coreano actúa en un estadio estadounidense. .