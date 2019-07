¿Qué grupo eliminarían de la historia los músicos españoles? Más de treinta bandas y solistas nacionales confiesan a ABC cuál es para ellos el artista más prescindible en el devenir del pop-rock

La película «Yesterday», que se estrena este viernes, trata sobre un chico que, al despertar de un coma, descubre que nadie conoce ni recuerda a los Beatles, es más, nunca han existido. Pero él si las recuerda y sabe tocarlas y cantarlas, así que se hace famoso a costa del genio de los cuatro de Liverpool.

A raíz de este filme basado en una terrible distopía musical, hemos querido hacer un pequeño juego que sólo pretende ser una inofensiva diversión, dándole la vuelta al planteamiento. Hemos preguntado a cerca de medio centenar bandas y solistas españoles (de diferentes stilos y niveles de popularidad) qué grupo eliminarían de la historia, pero no para apropiarse de su repertorio, sino para que fueran borrados completa y definitivamente de nuestros recuerdos.

En realidad hemos querido consultar a unos cincuenta, pero varios de ellos no han querido ni siquiera contestar. Otros, como Vetusta Morla o Nacho García Vega sí lo han hecho, declinando dar una respuesta por diferentes motivos, entre ellos el miedo a la reacción de los «ofendiditos»: «Prefiero no participar, ya sabes cómo se pone ahora la gente», comentan varios de ellos, a pesar de tratarse de una recopilación en tono de humor. «Prefiero ser prudente y no decir ninguno, pero echaré un vistazo a tu artículo a ver qué han dicho otros», confesaba un famoso baterista entre risas. Otros, como Javier Vielba de Arizona Baby y Corizonas, explican que «no eliminaría ninguno, porque sin grupos malos no apreciaríamos los buenos». Algo parecido argumenta Noni de Lori Meyers, con gran sentido del humor: «El equilibrio es ese, grupos bueno y malos. Imagina que quitamos algún grupo y se rompe el equilibrio, como en Regreso al Futuro». Pero la mayoría se ha mojado (aunque hubo uno que después de dar su respuesta, pidió que finalmente no fuese incluida), y aquí están los resultados, con artista consultado y su elección a la derecha. Uno de ellos incluso eligió eliminar a otro de los artistas consultados, pero se arrepintió a tiempo, y ha habido hasta quien se ha elegido a sí mismo...

Coque Malla - IL DIVO

Medina Azahara - MALUMA

Rosendo - GUNS N ROSES

Txus di Fellatio (Mägo de Oz) - NIRVANA

Julián Saldarriaga (Love of Lesbian) - VICEVERSA

Taburete - U2

Antonio Luque (Sr. Chinarro) - LOS JACKSON 5

Andy y Lucas - MILLI VANILLI

Diego (Carolina Durante) - ABBA

Ramoncín - MALUMA

Borja (Modelo de Respuesta Polar) - SMASH MOUTH

Rafa Val (Viva Suecia) - SIMPLY RED

Al Dual - MILLI VANILLI

Esteban (Toundra) - MANÁ

Luis Ramiro - IL DIVO

Isa (Triángulo de Amor Bizarro) - QUEEN después de Freddie

Andreas (O Funkillo) - MALUMA

Javier Ruibal Jr. - MALUMA

Miqui Puig - LOS SENCILLOS

DJ Nano - LOS HAPPINESS (Amo a laura)

Jose Ignacio Lapido - SPANDAU BALLET y DURA DURAN

Mow - MALUMA

Carlos (Sober) - MALUMA

Luis (Cupido, Solo Astra) - BRUCE SPRINGSTEEN

Nat Simons - CREED

Los Nastys - THE JAM

Aurora Betrayer - LA OREJA DE VAN GOGH

Alex (Fuel Fandango) - CAFÉ QUIJANO

Los Estanques - MILLI VANILLI

Los Bengala - U2

Rufus T. Firefly - BERTÍN OSBORNE

Texxcoco - HÉROES DEL SILENCIO

Juan Zelada - THE JONAS BROTHERS

Luis Brea - 4 NON BLONDES

Jorge Martí (La Habitación Roja) - CAFE QUIJANO

Gato (Izal) - Todas las canciones del verano

¿Cuál sería tu elección?