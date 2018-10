Greta Van Fleet, ¿herederos o sucedáneo de Led Zeppelin?

Greta Van Fleet «Anthem of the Peaceful Army»

Hace unos meses empezó a correr la voz por los círculos rockeros: unos chavalines llamados Greta Van Fleet empezaban a lanzar sus canciones al mundo y, pardiez, sonaban como los mismísimos Led Zeppelin. Especialmente su cantante, un doble vocal de Robert Plant (con algún deje escénico que recuerda a Roger Daltrey) encerrado en el cuerpo de un niño. Y decimos encerrado porque su torrente de voz es extraordinario, incontenible pero equilibrado. En definitiva un cantante técnicamente fabuloso pero demasiado parecido a Plant, que cuando marca la diferencia no resulta demasiado creativo.

El guitarrista tampoco esconde su devoción por Jimmy Page, y de hecho el grupo remite tanto a los Zep que en algunos momentos parecen mandarlo todo a la mierda marcándose guiños explícitos a los reyes del hard-rock, como los tres o cuatro que se pueden encontrar en este buen álbum de debut, «Anthem of the Peaceful Army». La selección de registros para moldear los temas es casi de manual (la cañera, la mid-tempo, la balada, la acústica... solo falta la bluesera...) y no ayuda a espantar el fantasma del ejercicio de estilo, pero la sección rítmica, aun siendo claramente deudora del groove setentero, es más personal (aunque hay momentos Bonham, claro) y lleva a cruces de caminos interesantes que alientan a prever un futuro prometedor y más imaginativo para el grupo.

En cualquier caso, aquí hay mucha calidad y el álbum es realmente disfrutable. Así que aceptamos herederos como animal de compañía.

7,5 / 10

NACHO SERRANO