Granada Sound, el cierre definitivo al verano festivalero Crystal Fighters, Mando Diao, Dorian, La Casa Azul o Viva Suecia forman parte del espectacular cartel de la edición de este año, que se celebra los días 21 y 22 de septiembre

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 14/09/2018 17:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El final del verano llega con la séptima edición del Granada Sound para convertir el cierre de la temporada festivalera en toda una fiesta al más puro estilo granadino. Una peregrinación anual donde las tapas y la buena música se convierten en las protagonistas de la bienvenida al nuevo curso en la ciudad indie por excelencia. Y para ello, miles de festivaleros viajarán a Granada durante el fin de semana del 21 y 22 con el objetivo de disfrutar de la amplia carta musical que el festival ofrece año tras año.

Este año pasarán por los tres escenarios más de 40 bandas nacionales e internacionales entre las que nos encontramos a Crystal Fighters, Mando Diao, Dorian, La Casa Azul, Viva Suecia, Carlos Sadness, Sidecars, Niños Mutantes, Rayden, El kanka, Juanito Makandé, Nancys Rubias, Rufus T. Firefly, Full, Sexy Zebras, Corizonas, Ángel Stanich, Elefantes, Rusos Blancos, Neuman, Nixon, The Zombie Kids, The Grooves, Me & Reptiles y We are not DJS. Además, a última hora se han sumado a la fiesta Tu otra bonita, Alberto & García, Embusteros, Durga, All la glory, The Vibrowaves, L´Emperador, Colectivo Da Silva y los dj´s INNMIR, Julio Ródenas DJ SET y Bitches Deejays.

Viva Suecia - ABC

La zona musical que se inauguró en la edición anterior, crece y lo hace aumentando la programación de dj`s durante todo el festival. La Rubia Pincha, Don Flúor, We are England, The Mamas & The Rachas, Sendas Espirales, ManPop, Smile DJ, Serch, Arturo Mondo y Groenlandiers se pondrán al mando de los platos en la carpa Defestivales durante las dos jornadas del aniversario.

Por si fuera poco, Granada, ciudad del rock junto a Granada Sound vuelven a llenar la ciudad de música y de actividades durante las horas previas al festival. Decenas de establecimientos granadinos pasan a formar parte de la experiencia festivalera para ofrecer a todos los asistentes los lugares, las tapas y la música con más esencia granadina del momento. Un año más, la ruta de establecimientos y su programación gratuita está en marcha y en breve se publicará a través de las redes del festival.