GGUP, el nuevo modelo de festivales que está por venir Los creadores del FIB estrenan este fin de semana un evento «en el formato que se impone»: streaming, y combinando el mundo del gaming con las tendencias musicales, batallas de freestylers y moda urbana. Participarán el Rubius, Ibai Llanos, Mala Rodríguez, Kidd Keo y Kaydy Cain, entre otros

Mientras los organizadores de festivales de música tradicionales se muerden las uñas mirando las noticias sobre las vacunas, los que fueran creadores del FIB se adelantan a los acontecimientos ideando un nuevo modelo de festival adaptado a la juventud de ahora, que vive los eventos en streaming casi tanto como los presenciales.

GGUP es el primer festival que reúne todas las representaciones de la cultura joven actual dentro de un mismo evento. Un acontecimiento que engloba bajo un mismo paraguas a todas las opciones de entretenimiento de la generación nativa digital. En esta primera edición, que tendrá lugar los días 19 y 20 de diciembre y será retransmitida en streaming en directo desde Twitch, tendrán cabida disciplinas como esports, streamers, música urbana, freestylers, moda y tendencias a través de algunos de sus principales artistas y protagonistas a nivel nacional e internacional. GGUP será no solo un festival en el que se puedan disfrutar en directo todas estas manifestaciones, sino también un punto de reunión y de expresión para una nueva manera de entender el entretenimiento.La cultura gamer se ha convertido en una de las principales opciones de ocio de toda una generación, una fuerza imparable que ya ha superado el estatus de nicho y atrae a todo tipo de marcas que ven en ella una forma de llegar al público joven.

En GGUP, esta cultura estará representada durante todo el fin de semana con torneos y partidas de exhibición de los juegos con más seguidores en el mundo gamer. Mientras que el universo gamer es una de las referencias ineludibles de la cultura joven actual, la música y la moda urbanas siguen siendo parte indispensable para comprender las tendencias que marcan a las generaciones jóvenes. En GGUP ambas disciplinas estarán representadas a través de actuaciones en directo de algunos de los principales artistas de la escena urbana actual, batallas de gallos a cargo de los MCs de referencia, improvisaciones de freestylers inspiradas en videojuegos, presentaciones de diseñadores de moda urbana y otras muchas actividades que se anunciarán en las próximas semanas. GGUP contará en esta primera edición con varios figuras clave del mundo gamer y urbano que servirán de anfitriones para un evento que rompe con el modelos clásico de festival para representar por primera vez a la cultura actual en su totalidad.

La escena musical urbana estará representada por Mala Rodríguez, Kidd Keo, Kaydy Cain o Morad, mientras que el universo del freestyle también tendrá cabida en el festival, con el espectáculo Freenetiks, con Invert, Skone y Chuty y DJ Haze, y las GGUP Exhibitions Battles, con las batallas entre Chuty vs BNET, Skone vs Zasko y BTA vs Gazir. Rubius, Auronplay, Willyrex e Ibai Llanos, cuatro de las mayores personalidades de una nueva forma de entender el entretenimiento y verdaderos fenómenos de masas, estarán presentes en una cita a la que también se añade una gran representación de streamers y gamers como Alexby, Mangel, Fargan, AlphaSniper, 8cho, Reborn, Goorgo, Perxitaa, Biyín, AngelySaras, Reven o LMDShow, representando a equipos de esports como Team Heretics, Giants, Mad Lions, Riders o S2V.

«La idea surge porque vimos clarísimamente que había un nueva generación de jóvenes que comparten afición por el mundo de los gamers, streamers, feeestaylers, moda y música urbana y que preferentemente consumen streaming», explica Miguel Morán. «GGUP recoge la cultura Urbana del siglo XXI, que es un estilo de vida. Además, esta generación no puede acudir a conciertos y de esta forma pueden disfrutar de todo este contenido. Creemos que es el formato que se impone».

El evento dará paso a diferentes contenidos moderados por las hosts Alba y Cristinini y también por Yo interneto. «Habrá partidas de e-sports, streamers, actuaciones de música, y freestayler así como moda, que se irán intercalando durante horas: de 4 a 12 que dura el evento tanto sábado como domingo. El horario es desde las 04:00 de la tarde porque mucho de nuestro público esta en Latinoamérica», explica Morán.

Para este veterano de la organización de festivales, «el futuro físico es muy incierto de momento. Personalmente nosotros creemos que este es el formato del futuro. Aunque una combinación de ambos sería posible, ¡por qué no!». Morán no tuvo dudas en que el evento debía ser gratuito. «Es un forma de introducir este tipo de iniciativa entre la gente joven. Dadas las circunstancias que estamos viviendo queremos dar la oportunidad de que la cultura llegue a todo el mundo. De todos modos el festival tiene una versión Premium que da acceso a los usuarios que se suscriban a grandes ventajas como participar en sorteos exclusivos, a saltar publicidad. Esta versión premium esta disponible también gratis con Amazon Prime».

Para Morán, el reto de esta primera edición es «llegar a la mayor gente posible y que nuestros usuarios vivan una experiencia inolvidable y unir todas estas disciplinas en un solo evento GGUP para fomentar la cultura actual». Por ahora, la experiencia ha conseguido satisfacer a toda una Mala Rodríguez, que asegura: «Participar en un evento como GGUP ha sido algo genial, espero que siente un precedente porque todo ha cambiado y esta es una manera de adaptarnos, vibramos con el espacio y todo el equipo disfruto del momento... realmente hubo muchas risas... me encantó participar y siento que todo esto es solo el comienzo».

