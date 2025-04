George Michael, el mito erótico juvenil de los 80 que se vio forzado a salir del armario

Corría ya 1998, pero eso no impidió que el cantante británico George Michael viera expuesta de la noche a la mañana su mayor intimidad tras ser arrestado por un policía de incógnito, al que ofreció tener sexo en un baño público de un parque ... de Beverly Hills (California). El artista tenía entonces 34 años y estaba practicando el «cruising» (actividad sexual en lugares públicos), el escándalo fue sinpar.

La salida forzosa y a lo bestia del armario no amilanó al nacido como Georgios Kyriacos Panayiotou , que incluso supo darle la vuelta a la tortilla con su actitud de cero vergüenza ante una etiqueta maldita, «gay», que había tratado de burlar durante tantos años. Insospechadamente, aquel infausto día fue bendito, y el que fuera parte del dúo Wham! relanzó su carrera, que pasaba por horas bajas, para volver a lo más alto.

Era una cálida tarde de abril de 1998 en el parque Will Rogers , ubicado en el 9650 de Sunset Boulevard , al otro lado del famoso y rosado hotel Beverly Hills . Alojamiento de estrellones como Elizabeth Taylor y Rock Hudson , este icono del viejo Hollywood había vivido tiempos mejores pero todavía conservaba un halo de prestancia, seguían ocurriendo cosas. De hecho, como señala Alex Espinoza en su recién publicado en España «Cruising, historia íntima de un pasatiempo radical» (ed. Dos Bigotes), es «irónico que Michael fuera pillado haciendo cruising justo al lado de su hotel, un lugar donde los famosos venían a ser vistos y a ocultarse, un lugar donde se empezaban carreras y se terminaban, donde surgían escándalos y se descubrían relaciones secretas».

Recordemos que Michael había sido un mito erótico para las adolescentes de los 80, a las que había robado el corazón con su tez morena, mirada sugerente, pelo boscoso y voz angelical. Realmente, unos años antes y aunque hoy resulte chocante por su posterior trayectoria e imagen, con su «I want your sex» ejerció un enorme y trabajado magnetismo entre las féminas heterosexuales.

Pero al contrario que la reciente salida voluntaria y medida de nuestro Pablo Alborán , el intérprete de «Faith» se vio obligado a saltar de un armario a empujones, se vio forzado a contar su «vida secreta» detrás de la fachada de estrella pop. «Sin embargo, lo que podía haber hundido la carrera de cualquier otro, hizo resurgir la de Michael. Su negativa a pedir perdón por sus acciones hizo que muchos activistas gais lo interpretaran como un grito de rebeldía », relata Espinoza en su ensayo.

En una entrevista poco después de la «cazada», el «popstar» confesó a la CNN. «No tengo problemas con que la gente sepa que tengo una relación con un hombre en este momento». Y declaró, además, que no había estado con una mujer desde hacía una década. «No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera », añadió.

Más allá de las intuiciones y malabarismos habituales de las estrellas del pop, como la calculada ambigüedad de David Bowie por ejemplo, nadie de su nivel (100 millones de discos vendidos, un referente sexual-romántico) había contado algo así. Y aprovechó la ocasión para convertir el escándalo mediático y personal en un avance artístico y un éxito comercial. Así, seis meses después lanzaba «Outside» , un tema funk «que elogiaba las virtudes del sexo al aire libre, también su propio y saludable apetito sexual», escribe Espinoza.

Como se puede ver en su divertido videoclip, de alto voltaje sexual, un helicóptero recorre el cielo de Los Ángeles capturando a varias parejas que estaban teniendo sexo en lugares públicos (sin nadie alrededor). En una escena un baño se convierte en una discoteca, en un ático hay una dominatrix con su esclavo atado... y, finalmente, los policías que estaban realizando un nuevo registro se miran y se besan. Y leemos: «Dios nos salva... a todos nosotros» . Lo que hizo Michael fue reírse de sí mismo y de su incidente con una canción alegre, bailable, que se convirtió en uno de sus éxitos más emblemáticos (no fue número 1 en Reino Unido pero en España sí). Su paso al frente, allanó seguramente el camino para que otros artistas como Ricky Martin o Tiziano Ferro , entre tantos otros, pudieran vincular su identidad sexual y artística sin hacer la ingrata labor de pioneros en algo tan íntimo.

Diez años después de la detención, Michael concedió otra entrevista a Radio 4 en la que aseguró que si no había reconocido su orientación antes fue por no hacer sufrir a sus padres con el estigma del sida, que tanto acompañaba por aquel entonces a la comunidad gay. «Ojalá lo hubiese hecho. No creo que hubiese tenido la misma carrera -mi ego no se habría visto satisfecho en algunas áreas- pero creo que habría sido un hombre más feliz », reconoció.

En los días después a su fallecimiento, en 2016, sus admiradores le honraron en aquellos baños del parque Will Rogers donde fue arrestado. Dejaron velas, flores y pegaron la letra de «Outside». Preguntado un vecino por ello, opinó: «He visto a gente entrar esta mañana y hacer fotografías... Es gracioso, pero no deberíamos recordarle por eso. Era un hombre con mucho talento». Por el contrario, Espinoza considera que este vecino se equivoca: «Después de décadas de ocultar quién era en realidad, su aventura en el parque le permitió descubrir quiénes eran sus verdaderos fans : una comunidad que aceptó su comportaniento y lo vio como un ejercicio de liberación y libertad sexual».