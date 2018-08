«Los flamencos no tienen la titularidad de Lorca» La soprano Mariola Cantarero ofreció un en Alfacar un recital con las canciones del poeta, de cuyo asesinato se cumplen ochenta y dos años

Se cumplen hoy ochenta y dos años del asesinato de Federico García Lorca. Y, como viene repitiéndose en los últimos años, se ha recordado al poeta en la localidad granadina de Alfacar -en cuyos alrededores fue fusilado-, en un acto organizado por la Diputación de Granada en el parque que lleva el nombre del poeta. Este año, por primera vez, una voz lírica ha sido la protagonista de este homenaje: la soprano granadina Mariola Cantarero, que ofrecerá un recital compuesto por canciones del propio Lorca. «Los flamencos no tienen la titularidad de la música de Federico; también los líricos podemos cantarlas», defiende la cantante. «Son canciones que se basan en la articulación de las palabras, en su interpretación; es como si cantara a Falla, y están llevadas a mi terreno», añade.

Granadina de nacimiento, Mariola Cantarero sentía, en las horas previas al concierto -donde estuvo acompañada al piano por su paisana Mercedes Enciso-, que ésta era una velada especial. «Será un acto muy emocionante y lleno de emotividad, estoy convencida; espero una noche mágica. García Lorca es una figura a la que lógicamente me siento muy cercana; he crecido con ella, he visto cómo se engrandecía su leyenda».

Asegura la soprano que la faceta musical de García Lorca «no es tan conocida como la de poeta y escritor, pero es un músico sensible y es un gustazo cantar sus canciones populares». El recital, además, quería ir más allá de las piezas más conocidas e incluía, al lado de «¡Anda, jaleo!», «Las morillas de Jaén» o el «Zorongo gitano», otras como «Los reyes de la baraja», «El romance de Don Boyso», «Nana de Sevilla» o «Las tres hojas». «Me apetecía hacer algo nuevo, no repetir las canciones que se han escuchado una y otra vez -explica-. Es la primera vez que una soprano, una voz lírica, interviene en este homenaje; hasta ahora habían sido voces pop o flamencas, y quería ofrecer la música de Lorca desde una perspectiva propia, de manera diferente. Las canciones se han adecuado y suenan muy bel canto».

¿Qué hace tan atractivas las canciones de Federico García Lorca? Asegura Mariola Cantarero que sobre todo «su cercanía. Lorca recogió estas canciones del imaginario popular y supo llevarlas a una partitura, las armonizó. Y lo hizo sin que perdieran una gota de ese sabor popular tan característico. Les dio una armonía muy arabesca y una rítmica que permanece completamente dentro de nuestra tradición musical. Son melodías que yo, que ya no soy tan joven, tengo en la cabeza, dentro de mis recuerdos. Pertenecen a mi vida, y lo mismo les pasará a muchos de los asistentes al concierto. Esa es la gran fuerza del García Lorca músico, haber sabido elevar estas canciones sin quitarles su sabor popular».

Para ofrecer este concierto tan especial, Mariola Cantarero ha tenido que abrir un paréntesis en un proyecto por el que demuestra una ilusión muy especial: los ensayos de la ópera «Fuenteovejuna», una nueva partitura encargada por la Ópera de Oviedo al compositor Jorge Muñiz, y cuyo estreno absoluto será en el teatro Campoamor de la capital asturiana el próximo 9 de septiembre. La dirección musical será de Santiago Serrate y la dirección de escena de Miguel del Arco, que debuta como director operístico. Mariola Cantarero interpreta a Laurencia. «Es una aventura fantástica, y los ensayos están siendo una experiencia maravillosa. A pesar de ser un personaje de nuestro Siglo de Oro, todo resulta completamente de actualidad, y estoy disfrutando muchísimo tanto con el trabajo de escena como con el de la partitura».