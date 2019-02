El fiasco de la primera audición de Bowie en la BBC: «Un vocalista amateur que canta notas equivocadas y desafinadas» Es un «vocalista amateur que canta notas equivocadas y desafinadas», sentenciaba el veredicto escrito del comité creado en la cadena para la selección del talento

Un grupo con un «ritmo común», con una «extraña selección de material» y un «un grupo muy común que respalda a un cantante sin personalidad». Así juzgaron la primera audición que David Bowie y su banda realizaba en la BBC en 1965. Ante semejante fiasco, la tajante conclusión no podía ser otra «No lo recomendamos».

La cadena ha recuperado esta primera sesión de Bowie como parte de un documental que se emitirá la próxima semana en la BBC y que narra los vacilantes primeros pasos de la superestrella.

«''David Bowie: en busca de la fama'' es la historia de fracasos repetidos y rechazos a lo largo de una década», afirma al periódico The Guardian el cineasta Francis Whately. Pero esto «muestra a un icono con mala salud del que podríamos hacer una película entera sobre la falta de éxito».

Whately ha recopilado imágenes de películas que se creían perdidas, fotografías y entrevistas inéditas con personas que eran amigos, colaboradores y amantes de Bowie antes de que triunfara.

El músico tuvo nueve bandas diferentes a lo largo de 11 años. Una de ellas fue David Bowie y Lower Third, aunque el guitarrista Denis Taylor insiste en la película: «Lo contratamos, no nos contrató a nosotros».

La banda, que vivía y se trasladaba en una ambulancia, consiguió una audición con la BBC y grabó tres canciones: «James Brown’s Out of Sight», «Bowie’s That’s a Promise» y, una estrafalaria versión de «Chim Chim Cher-ee» de Mary Poppins.

Al rastrear los archivos de la corporación en Caversham, un investigador del programa ha descubierto los veredictos escritos de este «grupo para la selección de talento» de la BBC. Algunos de ellos son bastante afilados:

-«No creo que el grupo mejore con más ensayos, lo que escuchamos siempre será el producto».

-«El tratamiento de Chim Chim Cher-ee mata la canción por completo. En lugar de ser brillante y alegre, el tema se convierte en una triste balada».

-«No hay entretenimiento en nada de lo que hacen. Es solo un grupo, y muy común, también, que respalda a un cantante sin personalidad»

Francis Whately, que ya había hecho dos documentales de Bowie anteriormente, ha puntualizado que la cantidad de intereses de Bowie en los sesenta, incluidas las actuaciones de mimo, era sorprendente.

Precisamente, la coreógrafa Lindsay Kemp también cuenta en el film que a Bowie no se le daba nada bien el mimo. «Creó una pieza llamada ''La máscara". David, creo, había visto a Marcel Marceau en acción, pero él no lo era. Fue terrible. Me encogí, realmente me encogí».

Whately ha afirmado que le complacía particularmente haber descubierto las imágenes que se creían perdidas de Bowie interpretando «My Death», de Jacques Brel, en el «show» de Russell Harty.

Y también las de su debut televisivo como Ziggy Stardust en Lift Off with Ayshea en 1972.