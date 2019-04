El festival Woodstock 50, cancelado La cita, que iba a reunir a Jay-Z, Miley Cyrus, Santana o The Killers no llegó a vender entradas

El 50º aniversario del festival Woodstock había generado bastante expectación mediática, pero varios problemas financieros han acabado dando al traste con la iniciativa de Michael Lang, promotor del festival original. Tras saberse hace unas semanas que varios de los artistas de su cartel no estaban recibiendo los adelantos prometidos, y desatarse las sosprechas al retrasarse la puesta a la venta de entradas, Billboard y The New York Times han informado hoy de que el macroconcierto que pretendía rememorar el encuentro hippie de 1969 queda finalmente cancelado.

El festival iba a celebrarse los días 16, 17 y 18 de agosto en Watkins Glen, New York, con Jay-Z, Santana, Chance the Rapper, The Killers, Miley Cyrus y muchos otros artistas en el cartel. The Black Keys, otro de los grupos que también iba a actuar, ya suspendieron su comparecencia ante la mala gestión del evento.