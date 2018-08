La examante de Janis Joplin asegura que la artista no murió por una sobredosis Según Peggy Caserta, la artista falleció debido a una caída accidental

La historia de la música, quizá más que ninguna otra, está plagada de genios malditos que perdieron la vida antes de tiempo. La lista es larga, y en ella aparecen nombres como el de Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Jim Morrison, Buddy Holly y, cómo no, Janis Joplin. El fallecimiento de la artista estadounidense, que tuvo lugar en 1970 cuando esta apenas tenía 27 años, aún está plagada de incógnitas. Ahora Peggy Caserta, su antigua amante, afirma que la desaparición de la intérprete no tuvo nada que ver con la droga, como se suele afirmar, sino que se debió a un tropiezo.

«Ella tropezó y cayó, cariño. Estoy segura de eso», le dijo en una entrevista a la revista Vulture Caserta. La examante de Joplin afirma que le ha afectado mucho que durante todos estos años haya estado vinculada directamente con la adicción a la heroina de la artista. Algo que, según explica, no se ajusta a la realidad, ya que la cantante ya consumía drogas antes de conocerla. Sin embargo, sí que reconoce que la tomaban juntas.

«Janis, James Gurley y Sam Andrew tomaban heroína desde el principio de Big Brother y The Holding Company, los tres», explicó Caserta. Las acusaciones contra la antigua amante de la estrella musical llegaron poco después de que esta publicase el libro «Going Down with Janis», hace ya más de 40 años. Asegura que estas se deben, fundamentalmente, a su condición sexual: «Tomábamos droga y nos besábamos. Eso no le gustó a nadie. Fui fácil de culpar, pero no fui la único que tomó heroína con ella».