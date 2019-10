Estopa: «Nunca nos vamos a subir al carro de lo que esté de moda» Los hermanos David y José Muñoz presentan «Fuego», el trabajo «más autobiográfico y personal» de Estopa

«Las entrevistas, si te las tomas en plan frío son un coñazo. Por eso nosotros siempre intentamos irnos por las ramas. Preferimos conversar a que nos examinen». Con ese alegato comienzan su charla con ABC los hermanos David y José Muñoz, que celebran este viernes el vigésimo aniversario de Estopa. Lo hacen por todo lo alto, pues la fecha coincide con el día en el que lanzaron su primer disco en 1999 y la banda estrena hoy su décimo trabajo: «Fuego». «Estaba todo planeado desde aquel 18 de octubre de 1999», bromea David.

Apasionados del cine y las series de televisión, los hermanos Muñoz reparan en la camiseta del redactor de este medio nada más verla. «¡Qué chula está, tío!», observa David en cuanto ve la prenda, copada por los protagonistas de «Reservoir Dogs», la primera película de Quentin Tarantino. Entretanto, cuentan estar enganchados a la serie de terror «Lo que hacemos en las sombras». «¡Nos flipa!», coinciden David y José, que parecen compartir las mismas pasiones en todos los aspectos. «Solo discutimos por las canciones», añaden, entre risas.

Dos décadas y nueve discos después del lanzamiento (y éxito) de «Estopa», llega ahora «Fuego», el trabajo a cuya preparación le han dedicado cuatro años, más tiempo que a cualquier otro disco de su discografía (o «filmografía», como no les desagrada llamarla). «Podríamos haberlo sacado antes, pero hemos querido cuidar todos los detalles y hacerlo coincidir con este veinte aniversario», cuenta José. «A los discos hay que darles cariño y eso solo significa tiempo. Esto de que encajen las fechas es muy romántico. Además, que es que justo ha cuadrado. Y esto sí que es casualidad, porque ahora los discos salen los viernes y por eso lo hemos podido estrenar en 18», desgrana David. «¡Y antes salían los martes!», apostilla su hermano.

Su proyecto más «sincero»

Los dos coinciden en haber limado al detalle «cada letra y cada acorde» de «Fuego». «Mola haber hecho un disco que no fuera un recopilatorio», explica David al respecto del disco, que habla de su último trabajo como el proyecto más «personal» de Estopa. «Aquí no hemos querido reflejar la sociedad, sino nuestro hábitat más cercano. Cosas de dentro nuestras. Hemos intentado hacer algo muy sentimental, sincero y muy de sentimientos. Es nuestro trabajo más íntimo y más autobiográfico», cuenta. José, por su parte, refiere que aquí han cultivado esos «easter eggs» tan presentes en el cine, una de sus aficiones por excelencia. «Hay gracias o chistes en algunas canciones que solo entendemos nosotros. Nos enviamos mensajes en nuestros propios temas, para nosotros y para los que las pillen».

«Fuego», así las cosas, es una amalgama musical de amplísimas dimensiones, códigos y géneros en sus doce canciones –el mismo número que tuvo el primero, por cierto–. Desde «Despertar», en la que han tratado de rendir tributo a Antonio Vega a «El último renglón», una de las melodías que han compuesto con más «cariño»; pasando por un tema dedicado a Siri –ese amigo invisible de la gente que tiene iPhone– y que es una crítica a la tecnología; hasta llegar a otro en el que se pone en valor la importancia que la fortuna tiene en la vida. «Si no hubiéramos tenido suerte, estaríamos o en el bar de nuestros padres o en la fábrica en la que trabajábamos, y tocaríamos las guitarras en nuestros ratos libres», cuenta José. «Sí, porque éramos carne de bar», refiere su hermano. El primero, sin embargo, habla de un cierto «paralelismo» entre la hostelería y la canción. «El haber sido camarero te da fluidez a la hora de relacionarte y comunicarte con la gente. Te ayuda a perder la timidez».

El disco, como es habitual en el grupo, vuelve a mezclar estilos como la rumba, el pop, el rock y la balada. «Pensamos que en las canciones tienen que pasar cosas. Y nosotros hacemos los discos para que la gente los escuche enteros. Porque un disco es como una película que cuenta varias historias», desgrana David. «Seguimos haciendo los discos para que se escuchen del tirón», comenta José al respecto de la combinación de géneros en «Fuego». Aunque todavía siguen sin atreverse con el rap. «Nos gusta mucho, pero siempre nos ha dado mucho respeto el rapear», dice Jose. «Aunque metemos guiños», agrega David.

La clave de su éxito

Veinte años, los de Estopa como banda, en los que afirman haber «cambiado poco». «Bueno, nuestra rutina sí. ¡Ahora hacemos deporte!», guasea David, que sigue siendo un apasionado del baloncesto. «Y eso que tengo el dedo fatal y me han tenido que operar. El médico me regaña, porque no puedo jugar dedicándome a la música. Pero es un vicio. Aunque me rompa otro dedo y no pueda tocar la guitarra. Pero no puedo dejar de jugar al básket», remarca. «¡Ni al “Pro Evolution”!», vuelven a coincidir.

Más allá de ello, siguen sin explicarse el secreto del éxito de Estopa. «No tengo ni puta idea», afirma David. «Quizá la gente se siente identificada con nuestras letras. Nosotros componemos para gustarnos a nosotros mismos, pero conseguimos que a la gente le guste lo que hacemos», enfatiza su hermano. «¡Yo creo que están todos comprados! ¡Nos están haciendo como a Jim Carrey en “El show de Truman”!», sentencia David, orgulloso de que la esencia de Estopa siga siendo visible en «Fuego». «Nunca he sabido lo que es “ser comercial” y nunca lo sabré. Pero lo que sí que te puedo decir es que nunca nos vamos a subir al carro de lo que esté de moda». «Siempre intentamos hacer algo diferente a los demás», sentencia su hermano.

El grupo, además, iniciará en las próximas semanas una gira de varios meses de conciertos que arrancará en Pamplona y terminará en Madrid. «Es la primera vez que hemos llenado tan rápido todo. En Barcelona, Valencia y Málaga ya hemos abierto segunda fecha. Y en Madrid lo haremos, porque ya hemos agotado y queremos terminar allí la gira», convienen. Por lo pronto, este sábado actuarán en La noche de Cadena 100 junto a varios artistas para comenzar a esbozar «Fuego», con el que pretenden volver a conquistar (como tantas otras veces) al público de todo el mundo.