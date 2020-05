El emocionante regreso de Pau Donés, «Eso que tú me das» El cantante ha lanzado el primer adelanto de un disco de Jarabe de Palo que saldrá en septiembre, con un videoclip que evidencia las secuelas de su lucha contra el cáncer

Tras su regreso al foco mediático con un vídeo de confinamiento grabado en el balcón de su casa, Pau Donés ha vuelto oficialmente al candelero discográfico estrenando «Eso que tú me das», un adelanto del nuevo disco de Jarabe de Palo que publicará en septiembre con el título de «Tragas o escupes».

«Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar», dice el propio Pau a través de un comunicado difundido por su discográfica. «Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi. «Eso que tú me das» es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido».

Pau Donés hizo público que tenía cáncer de colon el 1 de septiembre de 2015. Suspendió todos los conciertos de la gira que tenía en España y en América, y el 5 de abril del año siguiente anunció en su cuenta de Twitter que había superado la enfermedad. Sin embargo, unos meses después sufrió una recaída que finalmente le obligó a dejar la música en octubre de 2018.

Pero a principios de este pasado mes de abril, Pau sorprendió anunciando su regreso: «Vuelvo porque la música de nuevo a mi cabeza ha vuelto, para encontrarme con mi gente y aquí quedarme siempre, porque pisar el escenario es en lo único que pienso y para hacer lo que siempre he querido hacer».

«Con estar vivo todo merece la pena, incluso la lucha contra el miedo», decía en su última entrevista con ABC el pasado diciembre, cuando dio un concierto en Barcelona cuya recaudación íntegra fue destinada al Centro de Investigación Oncológica de Vall d'Hebron. «Ahora el cáncer es peligroso, y a veces mortal. Pero dentro de unos años no será ni una cosa ni la otra, será como la gripe», decía el artista. «Se están haciendo grandes avances gracias a la investigación. Y la investigación cuesta dinero. Por eso seguiré aportando mi granito de arena».