Elvis Costello, obligado a cancelar su gira por un tumor «muy agresivo»

Elvis Costello se ha visto obligado a cancelar el resto de conciertos de su gira europea para recuperarse de una operación que le ha extirpado un tumor «muy agresivo».

La cirugía tuvo lugar el pasado mes de mayo, pero el cantautor decidió seguir adelante con los espectáculos que tenía programados en junio. «Tengo que aceptar que recuperarme por completo me va a llevar más tiempo del que hubiera deseado», ha escrito en un comunicado.

El autor, que tiene previsto lanzar su próximo álbum en el mes de octubre, había cancelado ya varios conciertos en reino Unido antes de tomar la decisión definitiva de anular los que le quedaban, que incluían ciudades como Manchester, Croacia y Suecia.

Costello, de 63 años, fue diagnosticado con un tumor pequeño, pero extremadamente agresivo. La buena noticia era que podía extirparse con una cirugía relativamente sencilla. «El postoperatorio recomendado varía de tres a cuatro semanas, dependiendo de si vuelves a un ordenador o a un trabajo que implica esfuerzo físico o viajar», revela el creador de «I Can't Stand Up For Falling Down».

Estas directrices no parecen haberse podido aplicar a la exigencia física de una gira por toda Europa. «Por lo tanto, y a regañadientes, debo cancelar todos los compromisos restantes de esta gira», afirma el músico que hace una llamada a sus fans: «Seguid el consejo de vuestros médicos en caso de duda o desconocimiento y actúe con la mayor rapidez. Puede salvaros la vida. Creedme, es mejor que jugar ala ruleta.