Ella Baila Sola vuelve veinte años después A pesar de haber acabado como el rosario de la aurora, el dúo regresa para acometer una gira

Nacho Serrano Actualizado: 05/04/2021 14:28h

Es tiempo de 'come-backs'. Después del regreso de Amistades Peligrosas, que acabaron odiándose mutuamente y peleándose sobre y bajo el escenario, ahora se anuncia la vuelta de Ella Baila Sola, otro dueto que alcanzó un enorme éxito y que acabó como el rosario de la aurora.

Tras la escasa repercusión del último single en solitario de Marilia, «Hay un ángel en mi habitación», hace apenas cuatro meses, el rumor del retorno de Ella Baila Sola ha estado presente en las redes sociales. Y este lunes se ha confirmado a través de un comunicado del festival Starlite, que anuncia su inclusión en el cartel de este año a bombo y platillo: «Starlite Catalana Occidente recibirá el viernes 18 de junio a Ella Baila Sola. Uno de los dúos españoles más exitosos de la historia, formado por Marta y Marilia, volverá a unirse en un mismo escenario con motivo de su 25 aniversario. Sus canciones cargadas de mensajes y una propuesta diferente las catapultó a lo más alto de las listas de éxitos nacionales e internacionales, y fueron muchos los reconocimientos que obtuvieron durante su trayectoria musical. Será un espectáculo muy exclusivo en el que recordarán grandes éxitos como 'Lo echamos a suertes', 'Amores de barra', 'Cuando los sapos bailen flamenco' o 'Despídete', entre muchos otros».

Marilia Casares y Marta Botía se conocieron en el instituto, y en 1996 grabaron su primer tema, 'Lo echamos a suertes', que se convirtió en un éxito en España y Latinoamérica y catalizó la grabación de su primer disco 'Ella Baila Sola', que también incluyo el megahit 'Amores de barra'. Le siguieron 'E.B.S.' (1998), 'Marta y Marilia' (2000) y un recopilatorio titulado 'Grandes éxitos: 96-98-00', antes del precipiado final de la carrera del dúo, por diferencias artísticas y personales.

Marta fue la primera en lanzarse en solitario, en 2002 con el disco 'Cumplir lo prometido'. Después retomó el proyecto Ella Baila Sola y con nuevas compañeras de viaje, primero Rocío Pavón y después con Virginia Mosal, con quienes grabó los álbumes 'Despierta' e 'Imanes en la nevera'. Pero la falta de éxito le hizo volver a su senda solista en 2015 con 'Martamente'.

Marilia lanzó su propia carrera en 2013 con el disco 'Subir una montaña', al que siguió 'Infinito' (2017), ambos autoeditados. Y hace unos meses lanzó el mencionado single «Hay un ángel en mi habitación», que en principio iba a ser el primer adelanto de un nuevo trabajo que ahora quizá tenga que esperar.

«Este año ha sido y es un reto en todos los sentidos», declaró Marilia a este periódico el pasado diciembre, en una entrevista que ahora parece dejar entrever la posibilidad de superar los malos rollos. «Es también una oportunidad para limpiar y valorar lo que nos importa aunque ojalá no tuviera que pasarlo mal nadie. Frente a la incertidumbre he elegido centrarme en hacer cosas que me gustan y ayudan a estar bien y a elevar mi vibración, como la música, yoga o meditación. Salir de la ola de pensamientos negativos y construir lo nuevo que está en mi mano (...) Creo que la mejor forma de combatir la ansiedad es no olvidar el amor y creer antes de ver».