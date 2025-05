Este viernes, el Duque Blanco vuelve al candelero discográfico con «ChangesNowBowie» , álbum de grabaciones inéditas que recoge los ensayos del concierto de su fiesta de cumpleaños de enero de 1997 en Nueva York , en la que estuvo acompañado por Gail Ann Dorsey al bajo y la voz, Reeves Gabrels a las guitarras y Mark Plati a los teclados y programaciones.

Las sesiones, grabadas y mezcladas en Looking Glass Studios en noviembre de 1996, ofrecen nueve reinterpretaciones de canciones del repertorio de Bowie y una versión de The Velvet Underground.

El disco se abre con una versión de «The man who sold the world» con sabor hindú, gracias a un sintetizador que imita el sonido del sitar. El segundo corte es un «Aladdin Sane» minimalista , a dos voces, con guitarra y sin el piano característico de la original. El clásico de The Velvet Underground «White Light / White Heat », que Bowie tocó en muchas de sus giras, suena en este lanzamiento algo más contenida, con guitarra eléctrica pero sin más percusiones que el bombo que marca el ritmo.

El repertorio también incluye un tema de Tin Machine, el grupo que montó con Reeves Gabrels en guitarra, Tony Fox Sales en bajo y Hunt Sales en batería. Se trata de «Shopping for girls» , de «Tin Machine II» (1991), que adopta una forma más bucólica con una slide-guitar que lleva el tema a terrenos que lindan con el country sureño.

La inolvidable «Lady Stardust» , de «Ziggy Stardust & The Spiders from mars», gana en intimidad con un enfoque sobrio y algo ralentizado, mientras que «The Supermen» , uno de los temas más antiguos del «tracklist», se aleja de la excentricidad original en una reinterpretación carente de los coros y efectos de sonido envolventes con los que nació en 1970. «Repetition» conserva gran parte de su esencia, igual que «Andy Warhol» , que sólo pierde la intro espacial. El álbum termina con una «Quicksand» también muy fiel al original, pero con menos orquestación.

Este lanzamiento llega hoy viernes 17 de abril al formato digital, y en la página web del artista se informa de que el disco físico llegará a las tiendas el próxim o 20 de junio en el marco del Record Store Day 2020 , evento que debió ser aplazado por la emergencia sanitaria a nivel mundial provocada por el coronavirus. La portada contará con un impresionante retrato en blanco y negro del músico del reconocido fotógrafo Albert Watson, tomado en Nueva York en 1996.