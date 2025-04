El Drogas responde a las críticas por su concierto en Madrid: «Asumo mi parte de responsabilidad, que es el repertorio»

El pasado viernes, durante la actuación de Enrique Villareal « El Drogas» en Inverfest , la gestión de las medidas anti-Covid en el Teatro Circo Price fue exhaustiva. El aforo estuvo al 30,5 por ciento (554 personas), se hizo ... una entrada escalonada y todo lo demás, pero una vez más, una serie de vídeos compartidos en las redes sociales han vuelto a colocar un concierto en el blanco de las iras. ¿Qué pasó? ¿Las imágenes son engañosas?

Desde la organización del festival señalan que se siguió el protocolo a rajatabla, pero hay algunos puntos que han generado dudas a mucha gente, tras ver estos vídeos grabados en el evento. Se supone que tiene que haber una distancia de seguridad de un metro y medio entre espectadores, pero en las imágenes se puede ver grupitos de personas juntas. Esto tiene rápida explicación: igual que en las reuniones domiciliares o en las terrazas, los convivientes pueden sentarse juntos en un concierto, hasta un máximo de seis (cuatro, a partir de este lunes).

Eso se respetó, tal como describe a ABC un testigo directo, el periodista de Europa Press Ricardo Rubio, que cubrió el concierto como colaborador del blog musical Mercadeo Pop . «Yo tenía buena visión de todo el recinto, y en ningún momento hubo gente que se cambió de asiento ni se mezcló con otros grupos». Rubio verificó en persona que «había mucho control, tanto en accesos y acomodamiento para el público, como para fotógrafos y periodistas». Asegura que «en cuanto alguien se bajaba la mascarilla, los acomodadores le obligaban a colocársela en cuestión de segundos», pero también reconoce que hubo un hecho criticable: el momento en que los fans de El Drogas cantaron a grito pelado los éxitos de Barricada , aumentando exponencialmente la expulsión de aerosoloes. «Eso serían unos diez minutos como mucho», dice el periodista.

Dice @rrubiooficial que el concierto de @ElDrogasOficial en el @circoprice ha sido como un sueño. Cosas del @Inverfest que nos contará al detalle más pronto que tarde pic.twitter.com/4SHazBtdpb — Mercadeo Pop (@mercadeopop) January 22, 2021

En opinión del epidemiólogo Joan Caylá , esos diez minutos de cánticos, aun con mascarillas, fueron «peligrosos» porque «en esos momentos se multiplica la expulsión de aerosoles», y porque «no se sabe en qué condiciones estaban las mascarillas de todos los asistentes». Y es que este experto, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), no trae buenas noticias para el sector de la música en directo. «Estamos en un momento trágico, en el que directamente no debería haber conciertos porque los datos son malos , muy malos», dice con firmeza. Ni siquiera entra a valorar si el protocolo de Inverfest es suficientemente riguroso, porque insiste, «ahora conviene imitar a los países que han prohibido estos eventos». En dicho protocolo hay numerosas indicaciones sobre aforo, accesos y normas de comportamiento, pero no hay ninguna mención al sistema de ventilación . ABC ha preguntado sobre este tema a la organización de Inverfest, y su respuesta es que se cumplieron los requisitos establecidos por Sanidad: «Exigen una renovación del aire de 50 metros cúbicos por persona a la hora, y en el Price hubo una renovación de 122 metros cúbicos por persona y hora».

Para Caylá la ventilación es «esencial», y de hecho mantiene un optimismo moderado acerca de la celebración de conciertos de aforos controlables. «Se podrían empezar a hacer a partir de primavera, cuando llegue el buen tiempo, siempre con mascarillas y distancias de dos metros entre espectadores», opina. Otro tema es el de los grandes festivales de verano , para el que pone una condición sine qua non: «La inmunidad de rebaño», pronosticada por el ministro Salvador Illa para septiembre, «tendría que adelantarse a junio». Lo cual parece bastante difícil con el ritmo de vacunación actual.

En cualquier caso, el mensaje de Caylá es claro: en este momento, y durante al menos unas semanas, no debería haber ningún concierto, aunque no se haya comunicado ningún contagio derivado de dicha actividad. «De hecho deberíamos estar confinados , porque la incidencia que tenemos es altísima. Son cifras increíbles, lo tenemos muy mal y nos deberíamos mentalizar. Ya no por los conciertos, sino por el metro, el bar y tantos otros sitios donde nos podemos contagiar», asegura. «Estamos solo por detrás de Portugal, y ellos ya han tomado medidas muy restrictivas. Igual que en Alemania, donde no puede haber conciertos al menos hasta el 14 de febrero. En España hay que imponer medidas drásticas, pero aquí siempre tomamos las decisiones tarde. Hay que reaccionar ya porque, si no, llegaremos mal al verano y, si no recuperamos el turismo para entonces, la cosa se pondrá muy fea».

«El Drogas» no tiene por qué saber todo esto. Ni siquiera los promotores del concierto. Quien debe saberlo son las administraciones. Así pues, si finalmente sale algún contagio del concierto del pasado viernes en el Price, será por culpa es de las autoridades, no del artista. Y los que cargan las tintas contra «El Drogas» deberían preguntarse si hacen lo mismo con cada sector profesional al que permiten trabajar.

«No esperaba esta ola de críticas», dice el veterano artista navarro. «Nosotros llegamos al Price a las cuatro de la tarde, nos hicieron un test de antígenos a los cuatro músicos, dimos negativo , y a partir de ahí se siguió un protocolo muy estricto. Después, vi que en las gradas había distancia de seguridad y que se cumplían las normas», explica el ex Barricada, que no obstante añade: «Yo no soy quien ha montado el concierto, pero no me quiero quitar mi parte de responsabilidad, que fue el repertorio». Se refiere a los últimos temas que tocaron en el concierto, canciones emblemáticas de coros irresistibles para el público, que pudieron provocar una mayor expulsión de aerosoles cuando las quinientas personas del Price las cantaron al unísono.

«El Drogas» asegura que se contuvo a la hora de acercarse para interactuar con las primeras filas, a pesar de que «en algunos momentos casi se te olvida la pandemia por la emoción». Pero insiste en que asume esa parte de responsabilidad referente al repertorio, porque sabía que «en Madrid, es casi imposible que no se coreen esas canciones» . Aun así pide que no se personalicen las culpas en él, porque él da los conciertos que le «dejan» hacer, y porque está «a tope con los sanitarios» y hará «siempre lo que ellos y los epidemiólogos digan que hay que hacer». Una vez pasada la tormenta de tuits subidos de tono contra su persona, se queda «con el mensaje de apoyo que han publicado los compañeros de Asfalto, y algunas otras personas que estuvieron en el Price». También con el aplauso que le brindó el público de Madrid al terminar, «el más largo y contundente» de toda su carrera. Sin duda, un momento memorable dada la enorme envergadura de su trayectoria.

Si las autoridades terminan haciendo caso a los epidemiólogos, parece que se prohibirán los eventos musicales en directo. Pero si no, ya saben: cuando llegue su canción favorita, aguántese y no la cante. O dejará de haber hits en los conciertos.