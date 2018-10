En directo: España lamenta la muerte de la soprano española más internacional

Actualizar

12:21 El ministro de Cultura, José Guirao, se ha referido hoy a Montserrat Caballé como «la más reconocida e importante representante del bel canto español», dotada de «una voz única e irrepetible», y ha señalado que «su pérdida deja una enorme orfandad en el mundo de la lírica».

RIP dear Montsy - inspiration to us all but especially to Freddie. Bri https://t.co/nmAIqJqImP