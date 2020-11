Diego Martin-Etxebarria: «Ahora es cuando más sentido tiene hacer música» El Principal Director del Teatro de la Ópera de Chemnitz ha dirigido a la Sinfónica de Barcelona para interpretar obras de Albert Guinovart

Adrián Mateos Bilbao Actualizado: 15/11/2020 20:28h

Las restricciones por la crisis del coronavirus han impedido a Diego Martin-Etxebarria (Bilbao, 1979) desplazarse a España para participar en la presentación de «El lament de la terra», el último trabajo discográfico del compositor catalán Albert Guinovart. El Principal Director del Teatro de la Ópera de Chemnitz, en Alemania, ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Barcelona para interpretar las obras del que es su amigo y antiguo profesor.

Al frente de una institución como el Teatro de la Ópera de Chemnitz se encuentra un amurriano de adopción.

Es una grandísima experiencia, y no solo a nivel musical. En 2015, cuando todavía estaba en Mönchengladbach, me invitaron de Chemnitz a hacer «La flauta mágica» y me encantó el teatro, la orquesta. Me sentí muy atraído, y cuando me llegó la propuesta decidí quedarme. Venirme a estudiar a Alemania, la cuna de la música clásica, fue una gran decisión.