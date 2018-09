Diana Krall & Tony Bennett, elegancia a la máxima potencia Hoy se publica su oda a los hermanos Gerswhin, «Love is here to Stay»

NACHO SERRANO

@abc_cultura Actualizado: 14/09/2018 02:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Él, con traje y pañuelo rojo en la solapa, y ella, con vestido oscuro de lentejuelas, dieron el pasado miércoles un concierto íntimo (y muy caro, con entradas a 2.000 dólares) en la planta 65 del Edificio Rockefeller de Nueva York para presentar un trabajo colaborativo que tenían pendiente desde hacía mucho, mucho tiempo. Se trata de «Love Is Here To Stay», su primer álbum a dúo, en el que rinden homenaje a los clásicos más populares de los hermanos Ira y George Gershwin.

Apoyados por el Bill Charlap Trio (Bill Charlap al piano, Peter Washington al bajo y Kenny Washington a la batería), Tony Bennet y Diana Krall han firmado un disco tan elegante que resulta casi anacrónico. Dotado del excepcional refinamiento interpretativo de ambos, el álbum está compuesto de doce temas creados por los hermanos Gershwin, entre los que destacan «My One and Only» y «I’ve Got A Crush on You», que ni Bennett ni Krall habían entonado nunca pese a sus decenas de colaboraciones con célebres artistas.

Bennett y Krall ya habían trabajado en una gira conjunta en el año 2000, además de en la grabación de varios duetos para los discos «Playin’ With My Friends» (2001) y «Duets: An American Classic» (2006) de Bennett. Pero nunca habían colaborado en un álbum completo.

Tenía que suceder

El repertorio de los Gerswhin se antoja cómodo, pero inexcusablemente ideal para esta alianza. «Cuando Tony Bennett y Diana Krall cantan la música de los Gershwin, son de verdad el maridaje perfecto de consumados artistas de la composición y la interpretación», asegura en la nota de lanzamiento Danny Bennett, presidente y consejero delegado de Verve Label Group, además de hijo del cantante. «Es una de esas grabaciones que escuchas y te das cuenta de que tenía que suceder, era solo cuestión de meter a estos dos increíbles intérpretes en un estudio y ponerles delante el repertorio de los Gershwin».