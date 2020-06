Las despedidas más emotivas tras la muerte de Pau Donés La noticia del fallecimiento del vocalista de Jarabe de Palo ha sacudido al mundo de la cultura en España, que dice adiós, con tristeza, a una de sus voces más reconocidas y queridas

La noticia de la muerte de Pau Donés, el popular vocalista de Jarabe de Palo, ha sacudido al mundo de la cultura en España, que despide, con tristeza, a una de sus voces más reconocidas y queridas.

«Es una tragedia. Lo primero que piensas es pobre chaval, porque era un chaval, y me parece una tragedia. En cualquier caso, lo que ha hecho para darle visibilidad al cáncer y el modo en que lo ha llevado y cómo lo ha tratado es digno de elogio y de admiración. Ha sido un valiente. No se ha escondido, ha hecho todo lo posible por hacerlo visible y por acompañar a otros con la misma enfermedad, especialmente a los niños. Es el final de un héroe, una pena», ha lamentado Ramoncín en declaraciones a ABC.

«Conozco a Pau desde sus inicios en el mundo de la música. Era un buen chico, sencillo, bueno, simpático, amable. Yo le tenía mucha ley, y me parece que era un buen hombre. Duele mucho su fallecimiento, conociendo además su lucha, su bonhomía, su bondad. Deja un recuerdo maravilloso entre músicos y entre amigos y entre fans y entre público en general. Eso es una cosa que solamente lo consiguen los muy grandes, los muy grandes en todos los aspectos», ha subrayado Pancho Varona.

En Twitter, las reacciones no se han hecho esperar. «Era el verano del 97. Yo acaba de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los éramos invencibles y todo estaba por hacer», ha escrito el cantautor Ismael Serrano tras conocer el suceso.

«Querido Pau, D.E.P Supe cuando hablamos por teléfono, que te estabas despidiendo de mi. Qué valiente y jabato has sido, qué atento y cariñoso colega. Somos muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. Te quiero!», ha tuiteado Luz Casal.

Marwan ha compartido la historia de cuando compartieron escenario por primera vez, y la generosidad que él mostró: «Gracias de corazón, compañero, gracias por tus canciones, por los himnos que nos has dejado, gracias por tu bondad y por ayudar a tantas personas. Te vamos a recordar siempre y te vamos a echar muchísimo de menos».

También Rozalén ha expresado su dolor: «Eterno Pau Donés... Que la tierra te sea leve. Aquí te cantaremos siempre». Y Estopa: «Descansa kerido compañero». Y Hombres G: «Se va un grande, un gran luchador. Nos quedan sus canciones...». Y Alejandro Sanz: «Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo».

«Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!», ha expresado la compositora e intérprete Rosana.

Mikel Erentxun, Rayden, Sidecars, Dani Fernánez, Chenoa y Pastora Soler, entre muchos otros artistas, también han destacado la bondad y talento de Donés.

El mundo del cine se ha sumado a la despedida de este músico inolvidable. El actor Antonio de la Torre ha definido a Pau Donés como «un ejemplo de lucha, de humanidad, de talento..». Y ha añadido: «Qué pena que te hayas ido tan pronto. Hacías falta».

Dani Rovira lo ha dicho así: «Naciste en la cara buena del mundo...gracias por todo lo que diste. Qué mañana tan triste... Hasta siempre, Pau». Y Juan Antonio Bayona ha escrito esta emotiva despedida: «Pau Donés nos ha dejado cantando, haciendo, como ha hecho siempre, más alegre la vida. Jarabe de Palo presentaba, hace apenas unos días, su nueva canción. No puede haber mayor dignidad en la despedida. DEP».

Santiago Segura, por su parte, ha dicho adiós con una promesa, con una certeza: «Celebraremos tu música y tu vitalidad».

«Cualquier persona que haya conocido a Pau Donés os dirá que era UN ENCANTO y una persona sin ego, algo muy difícil de encontrar en el mundo de la música. Un beso enorme a su familia», ha publicado la escritora Lucía Etxebarria.

También el mundo de la política ha querido despedirse del cantante. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado a Donés durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Quiero dar nuestro agradecimiento a profesionales sanitarios. En palabras de Pau Donés, el guitarrista que nos ha dejado hoy: 'esos ángeles que se visten de blanco'», ha señalado, según recoge EP.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, lo ha evocado como «un luchador que hasta el último minuto ha estado batallando contra el cáncer». «Nos deja un gran regalo que no se irá nunca, su música y su arte», ha comentado en Twitter.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, ha recalcado el ejemplo que supone su figura: «Siento mucho la muerte de Pau Donés. Ha luchado mucho por su vida, nos ha dado un gran ejemplo a todos y nos deja un precioso legado. Envío mi más sentido pésame a su familia, a sus compañeros y a todos sus seguidores. Descanse en paz».

Gabriel Rufián, diputado de ERC, lo ha dicho así: «Imposible escribir canciones tan bonitas con menos e imposible dar un ejemplo de lucha mayor. Descanse en paz, Pau Donés».

«Será siempre un ejemplo de lucha contra el cáncer, y su obra seguirá viva en el recuerdo», ha apuntado el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentado su pérdida: «Qué tristeza el vacío que nos dejas. Que la tierra te sea leve».