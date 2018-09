Una demo inédita del «Imagine» de John Lennon coronará el superhomenaje al célebre álbum La edición de seis discos, llamada «Imagine - The Ultimate Collection» saldrá el próximo 5 de octubre

«Imagina que no hay países ni fronteras, ni gente que mate o muera por ellos. Imagina a todo el mundo viviendo en paz. Imagina que no existe la propiedad, ni el hambre, ni la codicia, que todos los hombres somos hermanos. Puedes llamarme soñador, pero no soy el único. Espero que algún día nos unamos y el mundo sea de todos».

Estos son los versos de uno de lo mayores hitos musicales de la historia, seguro que los reconocen. Y esta es la historia de la demo inédita que un ingeniero de sonido encontró revisando cajas llenas de polvo y que formará parte de una gran conmemoración (mercantil) que tendrá lugar que a principios de octubre.

«A principios de 2016, durante el período de gestación de este proyecto, me encontraba en los archivos Lenono con mi gente revisando cajas de cintas con etiquetas no muy claras, engañosas o directamente sin etiquetas», cuenta el ingeniero de sonido Rob Stevens, que estaba examinando cajas y cajas de cintas originales. Hasta que «apareció un cartucho de 8 pistas donde en la etiqueta de Ascot Sound no ponía más que John Lennon, la fecha, y el ingeniero (Phil McDonald), con la palabra DEMO escrita en el lomo. No había más indicación del material que había en la cinta. Tras una delicada transferencia a digital, la demo de 'Imagine', mejorada maravillosamente por Paul Hicks, apareció. Fue una verdadera casualidad». Esta es la joya que coronará el superhomenaje que Universal Music ha preparado y que saldrá el próximo 5 de octubre: «Imagine: The Ultimate Collection», así se llama.

El célebre álbum salió publicado el octubre de 1971, y para esta ocasión se ha preparado algo a lo grande, ya que la edición contará, nada menos, que con seis discos. «Una nueva mezcla en estéreo remasterizada, grabaciones de estudio en bruto, descartes, extras y un documental en audio que explora la evolución de cada canción, además de mezclas en Sonido Surround en formato Blu-Ray y una mezcla cuadrafónica para una experiencia sonora imprescindible y profunda». Además, para unirse a la celebración durante esas fechas se editarán las películas «Imagine» y «Gimme some truth», que han sido restauradas y remasterizadas con extras inéditos y exclusivos para esta ocasión.

En la mítica canción «Imagine, Lennon trazó de forma sencilla y hasta cursi para algunos (es una apología de la paz durante la guerra del Vietnam) su sueño de un mundo mejor. Para Yoko Ono, que no solo anduvo por allí sino que el año pasado fue reconocida como coautora de la canción de marras, se trata de un álbum «hermoso». «Con 'Imagine' compuso una canción que reclamaba la paz en todo el mundo" y hoy en día se necesita la paz mucho más que nunca, "por lo que sus palabras siguen siendo muy importantes», dijo la artista el año pasado.

«Todos queremos ser felices y sentirnos a salvo. Y todos podemos colaborar a nuestra manera para hacer del mundo un lugar mejor. Siempre deberíamos llevar el amor en el corazón y cuidarnos los unos a los otros. Siempre deberíamos compartir lo que tenemos y defender a los que no reciben un trato justo», añadió durante la presentación del libro ilustrado para los más pequeños llamado «Imagine», prologado por Ono.